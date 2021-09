Vieyra: Hay muchos vecinos que esperan que integremos la lista en noviembre

Luego de realizar un agradecimiento a los referentes barriales, a la juventud, a los espacios que se sumaron, a las agrupaciones y a los fiscales que defendieron la boleta, Vieyra expresó “dimos todo, pero no alcanzó, y no le echamos la culpa a nadie. No se ganó porque no pudimos transmitir a los ciudadanos que nuestra lista, era la mejor opción para enfrentar a La Cámpora en noviembre”.

Por otro lado, mientras los militantes aplaudían el discurso, Vieyra explicó que su estilo de campaña fue sin atacar a nadie, y que todo lo contrario había sucedido con él. Inmediatamente se refirió a los dichos de Jorge Ferrarello, quien hizo declaraciones sobre el estado del cementerio, y para ello dijo que, al jefe de Gabinete no se interesaba por el estado de la necrópolis porque no tenía a sus padres allí. Al respecto, y atravesado por estos dichos, el candidato a concejal declaró que, tiene a sus padres fallecidos, y aunque no haya nacido en Azul, es la ciudad que elije todos los días para vivir, más allá de que tiene muchos amigos descansando en el Cementerio Municipal.

Develó que le mandaron mensajes para que se baje y no integre la lista, incumpliendo el reglamento de Juntos, y defraudando a la voluntad popular, y aseveró que, aunque no lo quieren en la foto, pueden quedarse tranquilos que no estará en la foto. Pero en la lista que competirá en noviembre, Jessica Córdoba, actual directora de Economía Social, irá en cuarto lugar; Lucía Alaimo, competirá con el segundo lugar del Consejo Escolar; y él representará a los vecinos y vecinas en el tercer lugar del Concejo Deliberante.

Por su parte, el Intendente Hernán Bertellys agradeció a la actual Senadora provincial Dra. Lucrecia Egger, por la cantidad de gestiones realizadas para el partido de Azul, y la destacó como la “leona mujer” que supo defender a Azul, y “pararse de manos” a los embistes del Gobierno kirchnerista. Para finalizar su discurso, luego de agradecer a todos los presentes por el acompañamiento, Bertellys remarcó que dentro de ese gimnasio estaba el próximo intendente de Azul.