Resultados del Torneo Municipal de Atletismo

Cultura y educación 09 de agosto de 2021 Por NdA

El sábado pasado se realizó en la Pista Municipal de Atletismo un Torneo Municipal de Atletismo en categorías sub 12, sub 14 y sub 16, que contó con la participación de unos 250 jóvenes de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires.