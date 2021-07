Juegos Bonaerenses: Resultados de beach vóley y ajedrez

En beach vóley, la competencia se desarrolló el lunes pasado en instalaciones del Club Bancario Azuleño y abarcó categorías juveniles, tanto entre varones como entre mujeres.

Para definir los representantes azuleños en sub 18 masculino se jugaron dos partidos y finalmente resultaron vencedores Camilo Albanese e Inti Cotelo, quienes derrotaron en la final a Alejo Gallo-Franco Giachetti 21-16 y 21-8. Previamente, Albanese-Cotelo se habían impuesto a Martín Buales-Federico Velázquez por 21-11, 19-21 y 15-9.

En tanto, en sub 14 femenino se jugó una final que dejó como ganadora a la dupla Morena Tornabene/Clara Panebianco por sobre Mía Peratta-Pilar Vitale, con parciales de 14-21, 21-19 y 17-15.

Asimismo, clasificaron directamente en sub 16 masculino Said Diab-Thiago Scarpello, en sub 18 femenino Sofía Pereyra-Delfina Bassano, en sub 16 femenino Nina Monto-Estefanía Quintanilla y en rama universitaria masculina Juan Mauro-Franco Moretti.

Por otra parte, la actividad de ajedrez que había iniciado días atrás tuvo una segunda jornada en el Club Vélez Sarsfield el jueves pasado y allí los resultados fueron los siguientes:

- Sub 18 masculino: 1º Santino Pentito; 2º Juan Pedro Godoy; 3º Francisco Dufour.

- Sub 18 femenino: 1ª Hanna Mayans.

- Sub 14 femenino: 1ª Maitena Bonzo; 2ª Zoe Quevedo Bermúdez.

- Universitarios masculino: 1º Santiago Porfiri; 2º Thomas Porfiri; 3º Leonel Olivera.

- Universitarios femenino: 1ª Brenda Bonzo.

Fotos: Lucas Tedesco