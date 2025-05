Destacada actuación azuleña en la tercera fecha del Prix del Centro de Ajedrez

El pasado domingo se disputó en la ciudad de Las Flores la tercera fecha del Prix del Centro de Ajedrez, con una destacada participación de jugadores de Azul, quienes obtuvieron importantes resultados en distintas categorías. El evento fue organizado por la Escuela Municipal de Ajedrez local y reunió a 172 ajedrecistas de toda la región, distribuidos en siete categorías según la edad.

Participaron representantes de localidades como Pehuajó, Pigüé, Olavarría, Las Flores, Saladillo, 9 de Julio, Coronel Pringles, Bolívar, 25 de Mayo, General La Madrid, Pergamino, Monte, Baradero, Brandsen, General Belgrano, Junín, Coronel Suárez, Azul y Tandil, lo que dio un marco de gran nivel y diversidad competitiva al certamen.

Principales resultados de ajedrecistas azuleños:

Sub 8: Augusto Bossi se ubicó inmediatamente después del podio, logrando un meritorio 4° puesto.

Sub 10: Dante Long obtuvo el 3° puesto, mientras que Juan Bossi fue 7º. También compitieron Jano Levigna y Sahira Verón.

Sub 12: Dante Marziotti se posicionó en el 7° lugar y Bautista Verón finalizó 9°.

Sub 15: Nicolás Gorga alcanzó el puesto 21º, seguido de Ian Levigna.

Mayores: Santiago Poljak tuvo una destacada actuación, ubicándose inmediatamente después de los tres primeros clasificados.

Senior Supra +60: Gustavo Godoy, representante de Azul, se quedó con el 1° puesto en su categoría, coronando una excelente jornada.

El Prix continúa posicionándose como una de las competencias regionales más relevantes para el desarrollo del ajedrez formativo y federado, generando espacios de encuentro, crecimiento y sano intercambio entre jugadores de diferentes edades y localidades.