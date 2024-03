Apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante

e encontraban presentes la diputada provincial Laura Aloisi, funcionarios municipales, concejales, consejeros escolares, autoridades militares, policiales, educacionales y judiciales, representantes sindicales, de entidades intermedias y comisiones vecinales, trabajadores municipales, vecinas y vecinos.

A continuación se transcribe el discurso completo del jefe comunal:

“Buenos días, Sr. Presidente del Concejo Deliberante, concejales, consejeros escolares, funcionarios municipales, autoridades militares, policiales, educativas, eclesiásticas, instituciones intermedias, sindicatos, trabajadores y trabajadoras, comisiones vecinales y vecinos y vecinas del partido de Azul:

Tengo el honor de dar este mensaje de apertura de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante del año 2024.

Estamos trabajando desde el minuto uno con toda la responsabilidad, seriedad, compromiso, dedicación y esfuerzo que el desafío que tenemos por delante nos demanda: poner el Municipio de Azul de pie, y al mismo tiempo inmersos en un contexto que considero de perturbadora gravedad política y económica por algunas de las medidas adoptadas hasta el momento por el Gobierno Nacional, que claramente condicionan la realidad de nuestro país y por lo tanto de toda su población a lo largo y a lo ancho del mismo. La incertidumbre sobre los efectos incluso a corto plazo que pueden generar en nuestra comunidad, la quita a las provincias del Fondo Nacional de Incentivo Docente, la quita de subsidios al transporte, la falta de presupuesto para el normal funcionamiento de las Universidades Nacionales, los aumentos indiscriminados del precio de los medicamentos, la paralización de la obra pública, que genera mano de obra, solamente por nombrar algunas, nos presentan un escenario imprevisible en muchos aspectos de cara a los próximos meses.

Nos preocupa particularmente la violencia discursiva, la falta de canales de diálogo, la descalificación e imprevisibilidad en los modos adoptados por la gestión central. Nuestra lógica es la del trabajo articulado, mancomunado, que dé lugar a la discusión de las verdades relativas de cada uno, que las sintetice y dando lugar a las diferencias: construir un futuro mejor.

Azul sufre los efectos de estas decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional, como lo demuestra el aumento del costo local de medicamentos en un 450% en promedio o la última licitación de oxígeno para consumo anual, que alcanza el 420%. (245 millones, comparada con 2023 de 47 millones).

También una muestra de esto, es la incertidumbre que genera la quita del Fondo Compensador que desfinancia la posibilidad de implementar nuestra propuesta de ampliación del servicio público de transporte a las localidades y Pablo Acosta.

A esto se suma el desafío de administrar la Municipalidad en el delicado estado de situación en que se encuentra, del que más adelante daremos mayores precisiones y que ameritan la realización de una Auditoría de gestión que ayude a construir las mejoras necesarias. Labor que he encomendado a este Concejo Deliberante

Aún antes de participar electoralmente articulamos, gestionamos y concretamos diversas acciones en pos de aportar a la mejora de la calidad de vida de los azuleños y azuleñas. A saber: transformador, pago de salarios, dos regadores, un camión volcador y una moto niveladora.

Sabíamos de la crisis de esta Municipalidad, no la desconocemos y asumimos la responsabilidad de ponerla de pie nuevamente. Nuestros ejes rectores son: Integrar,Ordenar, Embellecer y Desarrollar.

Adentrándonos en el estado de situación del Municipio, nuestro diagnóstico da cuenta de la desidia política que ha permitido llegar a la crisis humana, organizacional y económica con que nos encontramos.

Un aspecto central de esta crisis es la desorganización de los circuitos administrativos, legales, de compras y ejecución de programas específicos, la falta de maquinaria, de herramientas y equipamiento, que impiden el ordenamiento del trabajo, la realización de tareas y el funcionamiento eficiente y eficaz de la administración.

En términos administrativos, se está llevando adelante un relevamiento de procesos con el objetivo de reorganizarlos y estandarizarlos de manera que promueva el funcionamiento eficiente y un mayor y mejor control.

En cuanto a los procesos de compra, se están realizando compras unificadas para todas las áreas de la municipalidad, tanto de insumos como de servicios comunes. Al cubrir períodos de demanda de mayor plazo y cantidad, logran la disminución de precios y menores costos operativos.

A su vez se está ajustando la información que requiere el armado del Flujo de Fondos Financiero, una herramienta fundamental de consulta permanente que contiene información diaria, semanal y mensual para la toma de decisiones oportunas y convenientes a las finanzas públicas.

En lo referido al personal municipal, notamos que la falta de definición de parámetros laborales y horizonte, produjo el aislamiento del cuerpo trabajador, empujándolo a la desmotivación y frustración.

En este sentido, nos enfocamos en construir espacios de trabajo saludables a partir de la definición de objetivos claros y comunes y la comprensión del rol que cada persona cumple en relación al sentido del servicio que se brinda a la comunidad.

Recomponer la autoestima, recuperar la confianza y re-articularla experiencia y conocimiento específico que posee el personal son claves a la hora de fortalecer la capacidad municipal para dar respuesta a las demandas del conjunto de la ciudadanía de la que somos parte. Para esto, es central el reconocimiento de los esfuerzos de cada uno para cumplir con estos objetivos, a través de las herramientas con las que cuenta el Municipio.

Desde el inicio de nuestra gestión estamos readecuando y actualizando la asignación de disponibilidades, horas extras y funciones que se encontraban concedidas de manera discrecional, o aquellas sin cumplimiento efectivo por la cual fueron otorgadas oportunamente o las que quedaron obsoletas en su sentido. Por ejemplo, aquellas funciones otorgadas en pandemia.

También debemos mencionar que ha sido necesario recurrir a intimaciones a distintos trabajadores para que se presenten a sus lugares de trabajo. La respuesta ha sido la reincorporación al trabajo de algunos y la desvinculación en otros. El cumplimiento de las obligaciones laborales es imprescindible e insustituible.

Una reparación histórica ha sido la incorporación a la planta municipal de 17 agentes que desempeñabanfunciones en el Estacionamiento Medido en condiciones de precariedad laboral.

Otro ejemplo referido a la organización del trabajo, es el referido al Plan Labor. A nuestro ingreso, encontramos 200 planes que no cumplían con el objetivo para el cual habían sido otorgados y que han sido dados de baja.

En su lugar, hemos creado un nuevo Programa llamado de Fortalecimiento Social con el objeto de promover la capacitación y prácticas de formación integral que potencien las posibilidades de inserción laboral, empleos de calidad e integración social. Actualmente las 59 personas que lo integran, reciben el monto equivalente a medio salario mínimo vital y móvil en cumplimiento de 20 horas semanales que se distribuyen en tareas administrativas y mantenimiento de espacios verdes.

Otro síntoma de fragilidad es la ausencia de estadística de calidad en amplias áreas de Gobierno. Es llamativo que no se haya dedicado tiempo y trabajo a recolectar información, sistematizarla, informatizarla, ni construir datos que permitan orientar la aplicación de políticas públicas de una mejor manera.

Desidia política, decimos.

Desidia política implica negligencia, desinterés, desgano, abandono y/o falta de cuidado ante la gestión, tanto de los bienes como de las políticas públicas.

Por razones que no podemos comprender, el punto alcanzado implica que estemos afrontando la devolución de fondos por programas que no fueron debidamente ejecutados, sin cumplir en tiempo ni forma. Los mismos estaban otorgados con destino a obras específicas para el desarrollo del Municipio, el fortalecimiento de la capacidad local y, en definitiva, para beneficio de la comunidad. Algunos de estos, de haberse llevado adelante, incluso habilitaban nuevos desembolsos para nuevas inversiones.

Por ejemplo, hablamos del Proyecto de Circunvalación Sur con el Ministerio de Desarrollo Agrario, que implicaba entre otras cosas el mejoramiento del Paso Mandagarán y que hemos tenido que devolver $5.086.000.

De igual manera se incumplió con el convenio para el Programa de Desarrollo de Infraestructura Municipal, del que fue firmada la devolución de fondos por el decreto 1968/23 el 7 de diciembre por el anterior Intendente por un monto total $13.977.212,91, que aún está pendiente de pago.

Con relación a las obras correspondientes al PREIMBA de origen Nacional y a los FIM 2020, 2021, 2022 y 2023, se encuentran rescindidas, paralizadas y actualmente se ha encarado junto a la Provincia su reestructuración.

La consecuencia de todo esto, puede llegar a implicar la devolución de $98 millones por programas no ejecutados.

Por otra parte, tampoco se comenzó con la construcción de la Unidad Sanitaria N° 14 financiada por el programa de Fortalecimiento del Sistema de Salud de la Provincia de Buenos Aires, por falta de seguimiento e impulso a la gestión, que fue abandonada por dos años.

Esta situación que caracterizamos como falta de interés hacia la gestión de lo público, profundizada en los últimos años se ha traducido en la crisis que hoy me toca presentar ante ustedes.

En lo referido a la crisis económica, la progresiva acumulación de deuda producto del déficit económico estructural, constituye un eje central de intervención para nuestra gestión.

En la primera semana de mi mandato hemos dado de baja un total de 55 líneas telefónicas, lo que representa un ahorro mensual de $580.000.

Hemos también renegociado las condiciones de los planes por las líneas telefónicas vigentes, obteniendo ahorros mensuales por $1.380.000, aproximadamente.

De manera similar se renegociaron las condiciones del servicio de Internet, logrando reducir en un 70% el costo de los mismos, pasando de $902.000 a $270.000 repercutiendo en un significativo ahorro.

A su vez, se ha limitado el uso de los vehículos públicos, alcanzando a reducir en algunos casos, un 75 % del consumo de combustible destinado a gestiones oficiales y en un 40 % en los vehículos de uso urbano, especialmente en las áreas de Control Urbano y Servicios Públicos.

Cumpliendo con la correspondiente ordenanza, también se procedió a la implementación del servicio de ploteo vehicular, alcanzando actualmente una cobertura del 80% de la flota.

Otro hecho destacado es que eliminamos la modalidad de carga de combustible a través de YPF Ruta para vehículos particulares, con la excepción de tres casos puntuales: la movilidad requerida por el Hospital Horacio Ferro de Chillar, la correspondiente a veterinaria para realizar castraciones en las localidades y la necesaria para la operatividad en el ejido urbano de la ciudad de Azul.

Esta reducción representa un ahorro promedio de 6.500 litros de combustible por mes. Esto equivale actualmentea $5.750.000, según el precio de nafta súper recibida en la última orden de compra de esta Municipalidad ($884 por litro).

También en relación a la utilización responsable de los recursos disponibles, en el área de Obras Públicas se redujo el consumo en más de 2.000 litros, lo que representa un ahorro cercano al $1.800.000 mensual.

El ahorro anual que esto representa, supera los $120 millones.

Gracias a estos primeros ajustes de gastos excesivos, realizados sin el debido control o con falta de criterio, nos ha permitido comenzar a cumplir con los compromisos de pago pendientes, estableciendo un orden progresivo para saldar deudas mantenidas con proveedores y llevar adelante algunas inversiones elementales: la compra de 10 motoguadañas, con 4 palas y dos rastrillos por un valor de $2.300.000, un tractor Husqvarna 31 Hp por $32.500.000 pesos y la reciente compra de una hidrolavadora para la limpieza de las fachadas de los edificios y espacios públicos por un valor de $1.3 millones, como así también dos nuevas fumigadoras por el valor de $2.3 millones. También estamos paulatinamente equipando con ropa de trabajo a las y los trabajadores del sector del Cementerio Municipal, a las Delegaciones de 16 de Julio, Cacharí y Chillar y prontamente en el área de Servicios Públicos, Vialidad Hidráulica e Inspectores.

Un total de 38 millones fueron invertidos en utilitarios indispensables para la gestión.

En cuanto a Salud se refiere, hay mucho por mejorar.

De esto, da cuenta que al iniciar la gestión, el Tomógrafo del Hospital Pintos no funcionaba. Elcosto para su reparación es de $60 millones. Este problema está en camino de ser resuelto gracias a la afectación de $52.000.000 recaudados por la Tasa Esencial.

En esta misma línea, el deterioro en infraestructura y falta de mantenimiento en hospitales y centros de salud, también serán abordados en parte gracias a la afectación de fondos recaudados por dicha tasa. Se trata de la reconexión de la red de gas y la reparación del techo en el CAPS 13 y en la remodelación del CAPS 3.

También encontramos afectada la calidad de atención, a partir de un déficit en la cantidad de profesionales y la falta de especialidades.

Por esto, se decidió incorporar nuevas especialidades, como hematología y endocrinología en el Pintosy el nombramiento de una médica pediatra en Cacharí.

A su vez, fortalecimos la atención de patologías cardiovasculares incorporando un profesional para aumentar la atención y realizar eco-diagnóstico en Azul y las localidades. La atención de esta patología es clave ya que se trata de la principal causa de mortalidad y su atención en el servicio incrementó más del 200% con respecto al año anterior.

Otra acción llevada a cabo es la firma del convenio con el sistema integrado de emergencias provincial para la atención de accidentes viales, quitándole presión al Sistema de Urgencias del Hospital.

Estamos implementandoy desarrollando la Historia de Salud Integrada, informatizando las historias clínicas de los 3 hospitales y las 12 Unidades Sanitarias, optimizando la atención y facturación de las prestaciones.

Se reorganizará el servicio de salud mental del hospital y el abordaje comunitario desde el primer nivel de atención (áreas programáticas de los CAPS)

Se creó la Dirección de Veterinaria y Bromatología, que pondrá en funcionamiento el quirófano veterinario móvil, aumentando la cantidad de castraciones y vacunaciones en perros y gatos de todo del Partido de Azul.

También se creó la Dirección de Ambiente, comenzando con un diagnóstico de la situación y relevamiento de microbasurales.

Se gestionóy consiguió un camión otorgado por el Gobernador Kicillof, para el mejor funcionamiento de la cooperativa “El Resurgimiento” que trabaja en puntos limpios y reciclado.

Otro punto que destacamos es la designación por concurso del director del Hospital Municipal Dr.Ángel Pintos.

La reorganización de los departamentos y servicios del Hospital, cubriendo los cargos y jefaturas por concurso, respetando la carrera hospitalariamunicipal.

La recategorizacióne incorporación a la carrera hospitalaria de técnicos y profesionales de la salud, reconociendo la capacitación del personal, jerarquizado y respondiendo a demandas que no fueron abordadas por años.

La creación del servicio de medicina laboral municipal que se encargará de la situación de salud de la planta municipal, cuidando al cuerpo trabajador mediante chequeos de salud periódicos, la prevención y evaluación de situaciones de licencias y ausentismos.

En lo que respecta a la cartera de Obras Públicas, se encontraron maquinarias viales averiadas, desguazadas, sin uso y dispersas en la vía pública o en talleres de otras ciudades.

Para mayor información y dimensionar la grave situación en este tema, les voy a leer el estado en que recibimos el parque automotor al día de hoy.

En Azul:

4 camiones para cambiar cubiertas, embrague y vidrios

9 vehículos (entre camionetas y autos) para reparar tren delantero, suspensiones, crucetas y cubiertas

2 topadores desguazados

1 Ford 14000 con pala desarmada

1 minicargadora Case y una Pala Iron para reparar

1 tractor corta pasto parado, para reparar

1 motoniveladora John Deere a la que se le recuperaron las gomas, cuchillas y escarificadores

1 Camión volcador con cubiertas rotas y filtros para cambiar

1 pala cargadora en idénticas condiciones

2 camiones regadores en idénticas condiciones

En Cacharí:

2 motoniveladoras rotas, una con motor fundido y otra con el tandem en reparación en Tandil. Otra con el motor rectificado.

1 Mercedes Benz con motor fundido

1 Pala retro excavadora que está en Tandil para su reparación integral.

En Chillar:

2 camionetas en reparación y sin verificar

3 camiones volcadores sin verificar y sin neumáticos

1 regador en idénticas condiciones

2 tractores en mal estado y sin verificar

1 pala cargadora sin verificar y sin neumáticos

1 retro excavadora con motor que falla, sin verificar y sin neumáticos

1 motoniveladora (vialidad rural) sin verificar

1 mini tractor con neumáticos al 50 %

Como ejemplo paradigmático, nos encontramos con que la bacheadora en caliente Fracchia se mandó a compactar sin ser necesario, perdiendo un recurso fundamental para la intervención en calles.

A partir de esto, se comenzó el proceso de compra de un compresor neumático y una raspadora para trabajar en el bacheo y arreglo de calles.

En estos meses, nuestra gestión recuperó unaretropala, una motoniveladora, una máquina para pintar sendas peatonales que estaba en Pilar, un rodillo compactador neumático en el Hipódromo, un rodillo compactador metálico en Villa Piazza Norte y se encontró la cinta separadora de residuos desarmada y la chipeadora en un galpón del ferrocarril.

Somos conscientes de la urgencia que representa la situación de las calles de tierra y de desagües. Esto se evidenció en las lluvias de diciembre.

Por eso,pusimos en marcha un plan integral de mejoras de calles de tierra, comenzando por Chacras de Bruno,Socoa, siguiendo por calle Lavalle, Los Álamos, Alvear y la entrada al frigorífico. A lo largo del año se irán haciendo todos los barrios, completando la trama vial.

Se está llevando a cabo el proyecto de arreglo de techos de la Escuela de Platería, Jardín Maternal y Casa de Juventud.

En el Balneario, empezamos las obras de adecuación del espacio, comenzando con la compra de 120 toneladas de arena fina y avanzaremos en la terminación de los baños de la barranca y la re-funcionalización de los baños de la terraza como lugar de guardia de los guardavidas, entre otras. También se recuperaron 50 cestos de basura que se pusieron en condiciones y se colocaron en distintos puntos del balneario y otros espacios verdes.

El Cementerio se encuentra en una frágil situación, producto de la falta de atención.

Funciona con un sistema de datos por fichero sumamente obsoleto, que ha dificultado la disposición de tierras para sepultura. Durante este año ordenaremos la administración con un sistema de base de datos digital, que agilice las notificaciones e identifique las tumbas correspondientes.

El estado de las edificaciones es tan crítico, que incluyóel derrumbe de una columna de nichos apenas comenzada la gestión. Esto ya fue reparado.

El sistema de cámaras es deficiente, ya que la mitad no funciona, por lo que se decidió incorporar al Cementerio al circuito de monitoreo de Seguridad Ciudadana.

Por otra parte, como respuesta al delicado estado edilicio de la municipalidad y sus sedes, estamos reorganizando una cuadrilla de obreros de la construcción con la finalidad de resolver problemas en cada uno de los edificios.

En lo referido específicamente a la Delegación de Cacharí, se cambió en un camión el tanque que tenía por una caja volcadora, con colaboración de COSPUCAL y mano de obra de personal municipal y se reparó la motoniveladora para arreglo de calles.

Se articuló junto a Vialidad de la provincia de Buenos Aires una pala cargadora,que en estos días estará disponible en Cacharí.

Se han reparado alrededor de 80 cuadras de calles de tierra, de forma provisoria.

Se reparó el automóvil Vectra y pronto estará disponible el utilitario Kangoo para hacer traslados de personal y herramientas de trabajo.

Se recicló una ambulancia que funciona hoy como combi para poder utilizar en las tareas necesarias.

Se reparó el camión que se utiliza para la recolección de residuos, y además se suma al otro camión precario para las distintas tareas que realiza el personal a diario.

Se arregló el depósito de artículos de limpieza y del veterinario con mano de obra municipal.

Se formaron cuadrillas para cubrir la sobre demanda de las escuelas en el corte de pasto y otros arreglos como pintura y albañilería.

Se preparó el borrador de bases y condiciones para licitar la explotación del Camping municipal, con el objetivo de jerarquizarlo y volverlo una carta de presentación de nuestro pueblo.

Se compraron varias herramientas, horquillas, machetes, palas anchas y otros para la tarea de las cuadrillas, también se compraron dos motoguadañas nuevas.

Se reparó la cortadora de césped de empuje del cementerio local, esta máquina tenía el motor fundido.

Se realizaron trabajos de desmalezado en el canal aliviador de la calle Rodríguez Urrutia; este canal cumple una función de desagote de la localidad en caso de evento de lluvias muy importantes.

Se entregó ropa para el personal de calle, que hacía años no se hacía.

Se están gestionando herramientas de mano.

En la Delegación de Chillar reacondicionamosy pusimos en marcha la pala cargadora John Deere, la camioneta Ford Ranger y un tractor para cortar pasto.

Implementamos un cronograma de recolección de residuos, pasto, ramas y cajas.

También comenzamos un pequeño bacheo con material descartable en puntos críticos de la comunidad.

Y se hizo entrega de ropa para el personal de calle, pendiente de 2019

A su vez, se está gestionando según lo planificado:

• 6 gomas para camión Volkswagen.

• Baterías y lubricantes para máquinas.

• Contratación de veterinaria local para el proyecto 4 Patas que un programa de castración y vacunación para perros y gatos.

• Gestión de tubos de alcantarilla para mejoras del desagüe pluvial.

• Gestión de escrituras de terreno donado por el

Club Estudiantes para futura escuela secundaria.

• Gestión transporte para estudiantes terciarios.

Otro aspecto central de nuestra gestión promueve el desarrollo económico local mediante alianzas e interacciones entre lo público y lo privado para lograr el incremento de las capacidades productivas y la generación de empleo genuino.

Tenemos un diagnóstico claro y una lectura contundente sobre la situación en el Partido de Azul: En los últimos años no ha existido una política de estímulo ni un régimen de promoción industrial y empresarial. Los empresarios del territorio han sido desatendidos y no ha existido una estrategia de consolidación del perfil productivo del territorio.

Una muestra muy significativa de esto es la ausencia de una política integral de desarrollo de las unidades industriales de Azul (PIDA I y SIPA II), Los parques industriales de Azul no han sido normalizados, nuestras unidades industriales no están ordenadas bajo un Ente Administrador.

Además de los bajos niveles de institucionalización del PIDA I y SIPA II, es importante poner de manifiesto la compleja situación dominial que advertimos.

Los dos agrupamientos industriales del partido de Azul sufren la falta de servicios públicos, abandono estructural de los predios, inexistencia de conectividad y carencias diversas de infraestructura urbana. Cabe señalar que existe una severa desactualización de los costos de los lotes en ambos agrupamientos, que estamos camino a remediar.

Estamos trabajando para fortalecer las industrias de Azul, las PYMES y el gran entramado emprendedor del territorio con la clara consigna de que no hay trabajo sin empresas, ni empresas sin un verdadero régimen de promoción industrial.

Estamos avanzando junto a empresarios para la creación del Consorcio Público Privado de Administración del SIPA II y diseñando una estrategia integral de atracción de capitales y de búsqueda de nuevos mercados para la ciudad.

Estamos propiciando gestiones para la construcción de lo que será el Parque Empresarial de Azul, una iniciativa privada que será una fuente importante de trabajo para la ciudad.

Porque creemos en un Modelo de Estado presente, estamos trabajando por la asistencia financiera y la inyección de capital con Banco Provincia Microcréditos y con el Fondo de Garantías de la Provincia de Buenos Aires en diferentes líneas de crédito para empresas azuleñas, PYMES, emprendedores y trabajadores no registrados.

Además de fortalecer nuestra agenda industrial, queremos avanzar hacia la potenciación de segmentos económicos específicos de la ciudad. Cuando hablamos con cada productor local, nos encontramos con una situación general: hace tiempo que el Estado Local no les proponía un diálogo serio y propositivo para robustecer lo mejor de nuestra industria agroalimentaria local.

Es por eso que, camino al Bicentenario queremos sostener esta idea que nos une e identifica, que es la producción azuleña con proyección regional, nacional e internacional.

A partir de esta premisa, impulsamos el Evento Cervecero que hoy genera un promedio de 3 millones de pesos por evento y que además ha tenido como resultado un notorio interés de los productores locales para consolidar un clúster.

Otro claro ejemplo ha sido el 1er Festival de la Pizza en Azul, una iniciativa público - privada que arrojó como resultado la recaudación de más de 4 millones de pesos.

Además estamos proponiendo acciones para impulsar el concepto “Hecho en Azul” con productos como la lavanda, el gin, la miel, los naranjos, el dulce de leche y las trufas de Chillar.

Otra iniciativa muy interesante ha sido la puesta en marcha de Mercados Bonaerenses, un espacio hecho para los emprendimientos de la industria agroalimentaria de Azul.

Queremos que Azul vuelva a ser una ciudad con una estrategia de promoción turística acorde a su importancia, dadas sus riquezas naturales, culturales y arquitectónicas. Nos preocupa el nivel de abandono y desinterés que esta agenda sufrió durante muchos años.

Frente a esta situación, estamos impulsando la creación del Instituto Mixto de Turismo, con el objetivo de potenciar a Azul como un destino atractivo consolidándose como una marca hacia el futuro. El Instituto fusionará lo mejor de lo privado y de lo público para dar paso al fortalecimiento de las capacidades turísticas.

La gestión asociada ha aparecido como una real estrategia de co- creación. Es por eso que recibimos al Rector de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires con quien compartimos la idea de que nuestra UNICEN es parte fundamental de la vida de nuestra comunidad y que camino a sus 200 años de vida, debemos cooperar y trabajar juntos en ideas transformadoras. En ese mismo sentido, estamos trabajando para ampliar la oferta educativa, además de impulsar una agenda vinculada a la creación de un Polo Logístico y una Zona Aduanera Primaria para el Partido de Azul.

Nuestra comunidad para nosotros es el espacio de cercanía y proximidad con nuestros vecinos y vecinas, donde podemos crear juntos iniciativas para que nadie quede atrás en Azul. Estamos en el corazón de la provincia de Buenos Aires, por eso vamos a impulsar un programa de desarrollo productivo que ponga el foco en Azul como nodo de desarrollo bonaerense y centro logístico del país.

Hemos evidenciado una desatención considerable por parte del Estado Municipal en lo que respecta a las cooperativas de la ciudad. En función de esto hemos adherido a la Red de Municipios Cooperativos y a la Alianza Cooperativista Internacional. Mucho empleo genuino se genera a través de las cooperativas y para nuestra agenda productiva, ocupan un lugar central.

Para atender el objetivo de ordenar, se reorganizaron los controles de tránsito, planteando una estrategia diferente para insistir en la prevención y resguardo que la comunidad necesita, especialmente relacionado a las motos. De esta manera, durante los operativos realizados se constataron 766 infracciones de tránsito y 115 secuestros de vehículos (entre estos, en su mayoría, motocicletas).

Se trasladó el total de vehículos secuestrados al depósito judicial ubicado en el PIDA, garantizando la seguridad hasta las disposiciones que las autoridades competentes resuelvan su destino final o devolución.

Hasta el momento se realizaron 189 visitas de inspección en comercios, bares, restaurants y talleres mecánicos detectando numerosas novedades (79) dejando actas de constatación e indicando los caminos correspondientes para regularizar la situación de cada uno de ellos(muchas de las irregularidades se debieron a la falta de permisos para el expedido de bebidas alcohólicas -REBA). Como así también, en quienes han recibido denuncias por diferentes motivos sin acatar las recomendaciones se procedió a la clausura preventiva hasta tanto y en cuanto sus situaciones fueran normalizadas.

Se continuará esta campaña de concientización hasta alcanzar la totalidad de los locales habilitados para garantizar la seguridad e higiene que deben ofrecer.

En lo que respecta a Defensa Civil, nos encontramos con escasa cantidad de efectivos para intervenir, escasa en materias de señalización, carente de protocolos y sin conformar el Comité de Crisis.

Se realizaron simulacros de situaciones eventuales para establecer y ejercitar procedimientos claros y articulaciones necesarias para atender situaciones de emergencia.

En coordinación con los recursos públicos y privados para la atención de emergencias en protección de la población se realizaron 142 asistencias entre las que se encontraron situaciones de calles anegadas producto de fuertes temporales, incendios de pastizales, caída de postes y arbolados, cooperación y difusión en eventos públicos en todo el partido de Azul.

A su vez, recuperamos el Centro de Operaciones y Monitoreo. Se instalaron nuevas cámaras en diferentes puntos del partido de Azul (Azul, Chillar, Cacharí y 16 de Julio) alcanzando la cantidad de 137 puntos de observación desde el Centro de Operaciones y Monitoreo. (Al 10 de diciembre de la totalidad de las cámaras instaladas, el 50% de ellas no estaban en funcionamiento).

A requerimiento de la justicia se procedió a la activación de 12 nuevos botones anti-pánico, dando respuesta a la emisión de alertas en 26 oportunidades en total.

A través de reparaciones y nuevos equipamientos instalados en puntos estratégicos de la ciudad se registraron 206.312 lecturas de patentes. Datos que contribuyen al esclarecimiento de investigaciones policiales.

Con el apoyo del Fondo de Seguridad de la Policía de la Provincia se proveyó de 36 nuevos neumáticos para los vehículos que diariamente circulan por la ciudad, como así también recibieron los servicios correspondientes para buscar que los mismos se encuentren en las mejores condiciones para brindar la asistencia que la comunidad necesita.

Se destaca en esta Fuerza un alto compromiso no solo con sus actividades de control por rutina sino también en las intervenciones que tuvieron relacionadas a tareas de investigación por narcotráfico, robos, en la recuperación y esclarecimiento de delitos como así también en la intervención de emergencias por parte del Cuartel de Bomberos.

Mencionamos que las políticas económicas que se están implementando desde Nación están acorralando a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y recibimos un constante aumento de demanda para cubrir las necesidades más básicas de muchas familias azuleñas.

Eso nos lleva a reforzar el trabajo y a pensar nuevas estrategias para dar la respuesta a muchos vecinos que, lejos de los lugares donde se toman decisiones desprovistas de toda sensibilidad, se acercan a los municipios con la necesidad de encontrar respuestas.

Inicialmente se realizó un relevamiento de los vecinos con necesidades alimentarias que son asistidas, ya que no se contaba con información digitalizada y organizada de ayuda social o la entrega de asistencia. Actualmente se está trabajando en la informatización de la entrega de los 1300 bolsones mensuales.

Además, llevamos adelante la gestión para cambiar la modalidad de asistencia alimentaria, proponiendo la sustitución de los bolsones de alimentos por tarjetas alimentarias emitidas por el Banco Provincia.

Esta propuesta se fundamenta en dos puntos clave:

1° Accesibilidad: La entrega de bolsones de alimentos se ha vuelto obsoleta y excluyente para muchas personas. Con la implementación de esta herramienta, se busca garantizar que todas las personas en situación de vulnerabilidad tengan acceso equitativo a la asistencia alimentaria, sin barreras ni estigmas asociados a la modalidad de entrega, valorizando la dignidad de las personas.

2° Fomento de la Economía Local: Al utilizar tarjetas en lugar de bolsones, cada vecino podrá decidir dónde comprar, diversificando el número de proveedores, redistribuyendo el recurso invertido por el Municipio en almacenes y locales de proximidad y aprovechando promociones como las proporcionadas por cuenta DNI, entre otros.

Esto implica, también, un ahorro económico en las tareas de compra, armado y reparto y en gasoil.

Por otra parte, la política habitacional en Azul se ha encontrado a la deriva, con poca planificación lo que arroja como resultado y a modo de ejemplo, el loteo conocido como Chacra de Bruno y SOCOA, donde podemos ver que las malas planificaciones y las falsas promesas electorales dejan ligados a la suerte a muchos vecinos que tienen la urgencia de poder acceder a la vivienda única y familiar.

Por esto, se armaron comisiones de trabajo para dar respuesta al loteo antes mencionado (Chacra de Bruno y SOCOA), que tienen como objetivo llevar adelante acciones mancomunadas con las diferentes áreas involucradas que se detallan a continuación:

- Terminación de obras de infraestructura.

- Delimitación de la línea de rivera.

-Terminación del proyecto Hidráulico.

-Revisión de aspectos administrativos en relación a cuotas, pagos, deudas, cumplimiento y reforma de la ordenanza divido al vencimiento de algunas cláusulas, entre otras.

En el mismo sentido, se viene trabajando en el predio PILETONES, donde se conformaron comisiones entre las diferentes áreas del Municipio, el Consejo de Hábitat y las diferentes áreas del Estado Nacional y Provincial con competencia en el tema.

Una de las primeras acciones fue trabajar de manera conjunta con la Subsecretaria de Hábitat de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, en un programa de Mejoras Habitacionales que consistirá en un subsidio de 400.000$ en primera instancia y un micro-crédito de 400.000$ más, que podrán ser utilizados para la compra de materiales y la contratación de mano de obra.

A través de la Dirección de Viviendas y Hábitat se proyecta trabajar en:

Conformación de convenios urbanísticos entre entidades públicas o privadas en el marco de la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat.

La concreción de lotes con servicios destinados a la construcción de vivienda única familiar por los diferentes programas y propuestas que surjan de los vecinos, entidades provinciales, sindicatos, cooperativas u otros.

Abrir el registro de demanda habitacional en el marco de la Ley 14.449 de acceso justo al hábitat para dar respuestas ordenadas a la demanda existente.

Conformación del Banco de Tierras del partido de Azul en coordinación con las direcciones de Regularización Dominial, Catastro y Sistemas.

Regularización Dominial de los bienes e inmuebles a cargo de la Municipalidad de Azul.

Brindar ayuda a los Clubes y entidades en coordinación con la Subsecretaria de Hábitat de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires para regularizar el dominio de sus predios.

Proyecto de Urbanización para el Barrio Pedro Burgos y Rivas en coordinación con obras públicas de la Municipalidad de Azul y la Subsecretaria de Hábitat de la Comunidad de a Provincia de Buenos Aires.

Recuperación y puesta en valor de los inmuebles Municipales ubicados en el Barrio 18 de Abril (ex BECO).

Continuar con los trabajos de Urbanización que se viene llevando adelante en diferentes Barrio Populares de la ciudad.

Dentro de las políticas de inclusión, se concursó la Dirección que abordará la temática durante nuestra gestión.

Una misión que proponemos es el abordaje integral con perspectiva de derecho, que incluya cambios en aspectos de accesibilidad, señalética, integración y mejorar la posibilidad de tránsito de personas con discapacidad en el Partido.

En cuanto la residencia de adultos mayores (Hogar San Francisco), recibimos en pésimas condiciones edilicias, con aberturas dañadas, cielorrasos afectados, mampostería caída, mal funcionamiento de sanitarios, falta de pintura y revoques en mal estado entre otras falencias.

Pensando en el bienestar de los adultos mayores que allí residen, comenzamos con la ejecución de obras menores, financiadas con presupuesto municipal, realizando trabajos de pintura, el revestimiento de Durlock en habitaciones, arreglo de sanitarios, techos y mantenimiento en general.

Pensando en las readecuaciones mayores, comenzamos la gestión de un subsidio a nivel provincial que nos permita financiar la obra de sobre techo y recambio total de sanitarios.

A su vez, estamos trabajando en la mejora laboral de quienes trabajan en el hogar y buscando incorporar profesionales necesarios como nutricionista, psicólogo, acompañante terapéutico, profesores y trabajadora social.

Es importante destacar que se trabaja para lograr un espacio de residencia de adultos mayores en la localidad de Chillar que, hasta el momento, carece de este servicio.

En cuanto a la Dirección de Género, Niñez y Adolescencia, realizamos la distinción en dos Direcciones que abordan las temáticas específicas. Por un lado Género y por otro Niñez y Adolescencia.

Se observó que existía poco seguimiento de los casos y una excesiva cantidad de denuncias, intervenciones judiciales, educativas, de salud y demanda espontánea para los recursos humanos disponibles. Además de poca articulación y participación hacia adentro de la Municipalidad y con diferentes instituciones, programas y referentes. Hoy se están retomando estos vínculos.

Implementaremos desde la Dirección de Deportes un programa destinado a los barrios que se llama El Barrio Juega en 5 barrios ya confirmados debido a distintas solicitudes: Urioste – Burgos -Villa Giammátolo - UOCRA y Villa Piazza con el objetivo de promover la actividad física y los deportes.

Desde la Dirección de Políticas Juveniles se otorgan becas para estudiantes terciarios y universitarios, en un trabajo articulado donde semana a semana se envían los datos de los inscriptos para que las y los trabajadores sociales realicen el informe socioeconómico correspondiente para la posterior evaluación de la mesa examinadora a fin de seleccionar los beneficiarios, de acuerdo al presupuesto disponible.

Además, se encuentra en vigencia la Ordenanza 3150/2011 Premio Sor Gregoria Tapia, ejecutada y aprobada por el Concejo Deliberante en el año 2011, donde el mismo otorga un premio a los mejores promedios de Azul nivel secundario (6to año) para continuar con sus estudios terciarios y/o universitarios.

Este gasto está afectado al Fondo Educativo; el cual por el momento no se ha recibido.

También se realizó el Azul Rock generando la participación de artistas locales y regionales con una amplia participación de la comunidad y se está trabajando con Envión, avanzando en capacitación laboral en convenio con la Fundación UOCRA, trabajando en las localidades, con la Distrital y la Promo.

En cuanto al área de Educación y Cultura, la desidia de los últimos años provocó el deterioro estructural de sedes como el Museo López Claro, el Complejo Cultural San Martín, el Centro de Interpretación de la Obra de Salamone y el SUMAC y la pérdida del Ballet y el Coro Municipal por la falta de pago de los artistas contratados y la no renovación de becas.

Rescatando espacios incomprensiblemente abandonados, nos abocamos a la reapertura y puesta en valor del Centro de Interpretación de la Obra del Arquitecto Francisco Salamone. Esta reapertura nos posiciona en un lugar privilegiado en la Provincia a partir del capital turístico y cultural que representan las obras de Salamone en nuestro Partido. La tarea se desarrolló integralmente con recursos municipales con un costo mínimo.

Jerarquizamos las casas municipales como espacios de enseñanza, equiparándolas con los diseños curriculares de los niveles y articulando con distintas áreas municipales, Jefatura Distrital e instituciones, para abordar integralmente problemáticas que nos atraviesan transversalmente y que seguramente se intensificarán a partir de las políticas implementadas por Nación.

Se organizaron múltiples actividades como el Festejo del 1 de enero en el Balneario, el Cine Móvil en los talleres del Ex Ferrocarril, múltiples propuestas de Cultura Rodante en la Pista de Skate, clínica de Tango y Milonga bajo las estrellas de “Abrazados por el Tango” en Cacique Catriel.

También nuestro Balneario fue escenario de la clínica de zamba y posterior peña folclórica.

Acompañamos a las Asamblea Permanente Orgullosa de la ciudad de Azul en la cuarta marcha del orgullo que tuvo una masiva participación local y regional.

Los Carnavales Azuleños 2024 tuvieron una impronta completamente local ahorrando costos altísimos en contrataciones externas.

En un contexto de crisis, en el que muchos municipios desistieron de organizar corsos, apelamos a la creatividad y al compromiso de nuestras instituciones para poder hacer el mejor uso posible de los recursos y sostener la fiesta más popular de nuestra ciudad.

Durante tres noches vivimos una fiesta protagonizada por vecinos y vecinas que mostraron orgullosos el trabajo realizado durante todo el año. Todas las instituciones que tuvieron a su cargo cantinas, ventas de nieve y alquileres de sillas aportaron al desfile artístico.

De esta manera se reforzó el compromiso comunitario y se permitió que estas entidades generen fondos para poder afrontar distintos compromisos durante los primeros meses del año.

Para ayudar a esta posibilidad, en el Centro de Interpretación brindó cursos el artista plástico azuleño Omar “Chirola” Gasparini, ayudó a que las distintas entidades puedan presentarse en el desfile, además de realizar un mural y exponer su obra.

De estos talleres participaron clubes, instituciones, comparsas e integrantes de Envión de Azul y Cacharí.

También se realizaron talleres de carnaval en Puertas Abiertas y El Ase, para estimular la participación creativa en el Carnaval Infantil que este año contó con una nutrida participación.

Las noches de carnaval azuleño culminaron con bailes populares en el Balneario que demostraron que los azuleños podemos disfrutar en familia de eventos masivos.

Desde Cultura Municipal se apoyó también la concreción de los carnavales en Cacharí y Chillar.

Podemos decir que el carnaval azuleño movilizó directamente unos 21 millones de pesos, sin estimar el movimiento comercial de la zona.

La confección del Momo se realizó a partir de un trabajo articulado entre docentes de plástica de la Municipalidad y los talleres de oficio de la Unidad Penal N° 7, con la participación de internos.

Se recuperó el Coro Municipal que, tras años sin actividad, comenzará a funcionar a mediados de este mes, junto a la designación de Alexis Ruiz como su director.

Desde Educación se realizó la puesta en valor de la Escuela de Platería, con la reparación de techos, filtraciones y cableado eléctrico.

Se reparó el techo de tejas del Jardín Maternal De Paula y se reacondicionó la mampostería afectada. Además de realizarse tareas de desinfección y un importante trabajo de jardinería en el patio para mejorar la seguridad.

Se realizó la compra de electrodomésticos para casa del Niño y Jardín De Paula.

Se realizaron labores en conjunto con Jefatura Distrital, Dirección de Deportes a fin de poder llevar adelante nuevamente Escuelas Abiertas de Verano a las que asistieron 1100 niños y adolescentes del Partido.

Articulamos con Jefatura Distrital la capacitación del personal docente perteneciente a las Casas Municipales a fin de poder abordar problemáticas de inclusión, ESI, patologías tempranas de infancia, guía y políticas de cuidados a iniciales y lactantes.

Se contrataron seis docentes de Inicial y Primaria para cubrir el déficit de personal heredado y ante la creciente demanda.

Se llevó adelante la realización del programa “Verano en Punto Digital” donde se realizaron distintas tareas como juegos de esparcimiento, apoyo escolar a alumnos y proyección de películas.

Se realizaron y se siguen realizando cargas para poder acceder al Subsidio de Segmentación de Luz y de Gas y se abrirán junto con el ciclo lectivo, las clases de alfabetización digital.

Se trabaja con Jefatura de Gabinete de Ministros a fin de poder implementar clases de robótica, en paralelo se renovó para todo el periodo 2024 el plan FINES para primario y secundario.

Se articuló con los talleres textiles de la Unidad Penitenciaria 52 para la confección de elementos para los Jardines Maternales Gay y De Paula.

Se trabaja junto con el Centro de Formación Profesional en su oferta educativa y en la disponibilidad de mano de obra a través de prácticas profesionalizantes de albañilería, electricidad, soldadura, maestro mayor de obra, carpintería e informática.

A través de Formación Profesional se logró la sesión en comodato de mobiliario para la escuela Secundaria Agraria.

A fin de poder cumplir con las necesidades la Escuela Secundaría Agraria se realizó el cambio de las aulas móviles por unas más amplias, modernas y se dio continuidad a las actuaciones administrativas a fin de llevar adelante la segunda etapa de ampliación.

Estamos trabajando con Jefatura Distrital Privada, la Dirección General de Educación de la Provincia de Buenos Airesel pase del establecimiento a la órbita provincial.

Se realizó el concurso de precios a fin de garantizar el traslado de los 180 alumnos a la escuela.

Participamos activamente de las reuniones de UEGD (Unidad Educativa de Gestión Distrital) para asumir la responsabilidad que le cabe a este municipio.

También convocamos a las reuniones del CADES (Consejo Asesor de Educación Superior), logrando acordar con las instituciones educativas que ya presentaron los proyectos anuales que se financiaran con el Fondo Municipal para el Desarrollo Superior de Azul.

Trabajamos en el desarrollo de un servicio de transporte para los alumnos del nivel Inicial de los barrios San Martín de Porres y Villa Giammátolo, distantes a más de 30 cuadras del servicio más cercano.También llamamos concurso de precios para garantizar el traslado de otros 180 alumnos.

Planteamos la elaboración de un recursero educativo integral para articular los servicios de todos los niveles con la demanda creciente de los vecinos azuleños que, ante la crisis, recurren al municipio con necesidades relacionadas a tareas de cuidado y ayuda alimenticia para las infancias.

Entendemos la cultura como una construcción colectiva y participativa por lo que nos dimos la tarea de revalorizar a nuestros artistas consagrados, emergentes y barriales.

Comenzamos un proceso de consulta con las distintas entidades azuleñas, para el desarrollo de un proyecto troncal que refuerce nuestra identidad. Buscamos desarrollar un proyecto cultural integral, donde converjan todos los esfuerzos y recursos que, hasta ahora, trabajaron desarticuladamente.

Iniciamos un diálogo directo con todos los actores del carnaval azuleño para trabajar durante el año y optimizar los recursos invertidos, con la firme convicción de que todas las acciones emprendidas y recursos otorgados desde el Estado Municipal deben ser replicadores y redundar en el beneficio de los vecinos.

Iniciamos las consultas para reestablecer el Ballet Folklórico Municipal (que lleva dos años inactivo) y apuntalamos la creación de la Orquesta de Música Popular de Azul.

Comenzamos el diálogo con las distintas entidades organizadoras del Festival Cervantino para darle una nueva impronta e impulso comunitario.

Junto a las Delegaciones y representantes de las localidades trabajamos en reforzar la oferta cultural vigente y posibilitar el acceso de todos los vecinos y vecinas.

El programa "cena solidaria" tiene como objetivo generar espacios de participación ciudadana y, al mismo tiempo, brindar a las instituciones de bien público del Partido una herramienta para recaudar fondos para sus actividades y proyectos.

Mediante la venta de entradas anticipadas las entidades beneficiarias obtendrán estos fondos, mientras que el Municipio con el propósito de promover y colaborar brindará la logística necesaria para su realización.

Se estima que mensualmente se podrán recaudar alrededor de $3 millones.

Por último, lanzamos la Agenda Cultural Única que busca nuclear todos los eventos, tanto estatales como privados, que se realicen en el Partido de Azul.

Para ir finalizando quiero hacer algunos agradecimientos y mensajes:

-En principio, a los 723 productores rurales y a los más de 15 mil frentistas, que contribuyeron con el pago de la Tasa por Servicios Esenciales, entendiendo que el esfuerzo que debemos hacer para poder atender paulatinamente cuestiones básicas relacionadas por ejemplo con la Salud, como hicimos con esta primera partida, nos compromete integralmente a todos quienes formamos parte de este amplio Partido y a cada uno en la medida de sus posibilidades.

Con el sector que aún no hemos podido acordar, quiero expresarles que las instancias de diálogo siempre están y estarán abiertas, pero que seguimos sosteniendo en que es JUSTO el espíritu de la Ordenanza.

- A los funcionarios y funcionarias, por la motivación, la creatividad, el compromiso y la completa disponibilidad que han demostrado en estos casi tres meses de gestión, porque entiendo que han comprendido y han sabido estar a la altura de lo que la comunidad espera de sus servidores públicos.

-A la amplia mayoría de las y los trabajadores municipales, por su buena predisposición para con esta gestión y mi compromiso de velar por sus mejoras laborales en todos los sentidos

Al Cuerpo Deliberativo,quienes tienen la honrosa responsabilidad de legislar representando a las vecinas y vecinos de nuestra localidad, decirles que estaremos siempre abiertos a recibir las críticas que manifiesten, propias de lo que corresponde al ejercicio democrático, deseando que vengan acompañadas de ideas superadoras, para que más allá de cualquier diferencia ideológica o de perspectivas, no perdamos nunca de vista que el hacer político no debe ser solamente una disputa de poder, sino el trabajo mancomunado desde ambos poderes, por el bien mayor de la toda la población.

Estamos viviendo un tiempo que no es comparable a nada de lo que hayamos vivido, algunos dicen que nuestro país está siendo una especie de “laboratorio de experimentación” y en cierta forma coincido. Se ha elegido democráticamente a un presidente para que ocupe el máximo lugar del Estado pero no cree en el rol del Estado, es más, lo desprecia, y cuando grita “viva la libertad” se refiere a la libertad del mercado no de los individuos, pero el problema es que el mercado no tiene corazón, no le importan las personas y en esta realidad del siglo 21, es apenas un pequeño grupo de corporaciones que no tienen límite para su avaricia. Esperamos que el Gobierno Nacional vaya corrigiendo en parte el rumbo que ha tomado y comience a reparar en el enorme sufrimiento y desesperación que está causando, porque no se le puede pedir sacrificios a quien ya come salteado.

Teniendo en cuenta que el índice de pobreza aumentó en más de dos millones de personas en apenas dos meses, debemos tener presente que dentro de ese índice hay ya muchas familias azuleñas, vecinas y vecinos que van a estar necesitando asistencia, colaboración, empatía. Me comprometo a realizar todas las articulaciones necesarias para que podamos ir conteniendo las emergencias de los que no pueden, de los que aunque se esfuercen mucho no pueden, no llegan y son expulsados del sistema.

Ojalá cuando este tiempo desafiante haya pasado, pueda quedarnos el orgullo de ser un Partido distinguido por su sentido de la solidaridad.

Antes de finalizar, quiero compartir algunas preguntas que me inquietan en mi condición, ya no solamente de ser político, sino de ser humano. Nadie podrá negar que el Presidente de la Nación ha trasladado el lenguaje y modo de comunicación propio de las cloacas de las redes sociales a su función de máxima autoridad de la Patria: la burla, la descalificación, la violencia verbal y que además utiliza la amenaza como herramienta para doblegar voluntades. Como si esto no fuera ya alarmante, ha utilizado en recurridas oportunidades la pedofilia como metáfora o como chiste de redes, entonces: ¿qué figura de autoridad estamos avalando para las niñas y niños de este país? ¿Dónde irán quedando los límites del ser respetuoso, educado o correcto? ¿Qué consecuencias nos traerá como sociedad si aceptamos el destrato y la agresión como forma de relacionarnos?

Tristemente, en lo personal, estoy convencido que nada bueno, nada constructivo.

Cuando asumí lo expresé y vuelvo a hacerlo ahora: el mundo se está volviendo cada vez más complejo, es tiempo de construir desde abajo hacia arriba, el desafío es trabajar en conjunto y ver, cómo hacemos entre todos quienes habitamos este partido! Para resolver con los recursos de todo tipo con lo cual contamos. Y construir un sitio donde vivir dignamente y en paz.

La invitación para todas y todos es una sola: cooperar.

La invitación para todas y todos es una sola: cooperar.

De esta forma doy por iniciado el período de sesiones ordinarias para el período 2024".