La ausencia de un candidato arruina el tradicional debate

El debate de los candidatos a intendente este año no se dará como esperan los organizadores y como merecen los ciudadanos ¿Por qué? Porque el odontólogo Luis Kletnicki no quiere participar.

El debate entre los candidatos a la intendencia de Azul este año se encuentra en un punto crítico debido a la decisión de uno de los cuatro aspirantes, el odontólogo Luis Kletnicki, quien no quiere participar porque no tiene tiempo ni cree que deba mostrarse o venderse políticamente como el resto de los candidatos. Esta noticia provocó un debate en sí mismo, no solo entre los organizadores, sino también entre los ciudadanos, quienes ahora deberían preguntarse como sería una gestión con el referente de Milei, sin diálogo, sin notas, sin acercarse a los medios para estar a disposición de lo que la gente quiere saber o necesita, sin nada porque él no tiene tiempo.

Lo que se escucha entre pasillos es que Luis Kletnicki, perteneciente a la agrupación "La Libertad Avanza", no puede sostener un discurso político y mucho menos debatir sobre ideas que no tiene, que no le son propias y que nada tienen que ver con la política. Dejando al descubierto que, de ser así, Kletnicki sacó muy buenos números porque quienes lo votaron, votaron a Milei, lo que sugiere que los electores han respaldado el cambio propuesto a nivel nacional sin enfocarse en los candidatos locales.

No obstante, sus adversarios políticos sostienen que tras esta justificación de falta de tiempo y de no necesitar “venderse políticamente” se esconde un discurso carente de contenido político y experiencia, lo que podría llevarlo a una exposición pública que no puede sostener.

Es evidente que una comprensión sólida de la política es fundamental para interpretar esta dinámica, un conocimiento que no suele adquirirse en un consultorio odontológico o médico, como lo demostró en su momento el ex intendente Inza, y viendo quienes acompañan al candidato, todo parece clarificarse.

Mientras tanto, los otros tres candidatos: Nelson Sombra, Victoria Herrera y Natalia Colomé sí participarán del debate y estarán dispuestos a escuchar a sus adversarios, o hacer que escuchan porque la desesperación por hablar impide muchas veces prestar atención a lo que el otro quiere decir.

Cuando confrontamos solo los números nos encontramos que Natalia Colomé se erige como la candidata con más posibilidades de convertirse en la próxima intendenta, respaldada por la fusión de su lista con el concejal Dr. Ramiro Ortíz y el equipo de confianza del actual intendente, Hernán Bertellys. Es importante destacar que siempre se supo que detrás de la agrupación "Podemos Azul" se encuentra Omar Duclós, quien posee experiencia en gestión y una comprensión política más profunda que la mera retórica de la palabra política. Y eso es lo único que ayuda a la actual concejal que habla mucho, cumple poco y le tiene miedo a salir del cerco mediático de sus amigos.

Por su parte, aunque Nelson Sombra no lidera en términos de cifras en este momento, es el candidato con mayor experiencia política. Ha ejercido como concejal, presidente del Partido Justicialista y ha recibido críticas relativamente leves por su desempeño en el PAMI frente a la comparación de otros directores. Empero, su pertenencia con la actual gestión de Alberto Fernández, que no goza de un amplio respaldo en la ciudad debido a la insatisfacción general, podría restarle votos. Al mismo tiempo que, contar con Axel Kicillof en la boleta le atrae a seguidores de diversos ámbitos políticos, lo que podría equilibrar la balanza a su favor.

Por último, del debate participará Victoria Herrera, representante del “Frente de Izquierda y de los Trabajadores”, quien cuenta con una sólida base política, aunque le faltan votantes para competir en igualdad de condiciones.

Es decir, solo tres de los cuatro candidatos han manifestado su compromiso de respetar a los votantes de Azul al participar en el debate y explicar sus propuestas para la ciudad. No debatir es equivalente a quienes no se atreven a dar una entrevista sin las preguntas previamente acordadas, lo que equivale a renunciar a la oportunidad de responder a las inquietudes reales del pueblo.

Es vital que los candidatos establezcan sus posiciones y compromisos en un debate público, ya que esto permitirá a los electores tomar decisiones informadas. Finalmente, será el veredicto de los ciudadanos el que determine quién ocupará el deseado sillón en la Municipalidad de Azul y a quien se le pedirá que cumpla con las promesas hechas durante la campaña.