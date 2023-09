Sombra anunció la construcción de dos nuevos barrios para Azul

Ayer, en las instalaciones del Círculo de Suboficiales, se llevó a cabo la presentación de un nuevo barrio Policía el cual contará con 57 viviendas para los trabajadores y las trabajadoras de las fuerzas policiales de la ciudad. Nelson Sombra, candidato a Intendente por el frente Unión por la Patria y Director de la UGL XXX de PAMI, presentó este proyecto junto a Diego Menéndez, Administrador del IVBA, Rolo Macera, Subadministrador del IVBA, Nora de Lucia, integrante del Ministerio de Seguridad, Carlos Langone, autoridad de la Caja de Policía y el comisario general Carlos Giménez, superintendente de la zona Centro.

“Esta es una demanda muy antigua, como muchas cosas en Azul que han quedado en el tiempo, ha habido mucha desidia política para que las cosas se resuelvan. Quienes nos deben cuidar deben ser los más cuidados, en cuestiones de salario y vivienda. Acá es donde queda de manifiesto la presencia y la importancia del Estado. Anteriormente se había intentado poder avanzar y no hubo voluntad política, ahora simplemente juntamos las partes y cumplimos el rol que nos corresponde en nuestro territorio, el que nos encomienda el Gobernador, obviamente con la predisposición de los funcionarios que me acompañan, y hoy es una realidad el llamado licitación de un barrio para la Policía Bonaerense.” Expuso Sombra.

Paralelamente agregó “Agradezco a nuestro Gobernador y a nuestro Ministro Agustín Simone por comprender la necesidad y por hacer realidad este sueño de todas las fuerzas y también de todos los azuleños”.

Estas 57 viviendas se construirán en los terrenos que están en ubicados en Mujica y Maipú.

Proyecto 66 viviendas para ATE

El recorrido continuó en la sede de ATE en donde se anunció el segundo proyecto para los trabajadores y las trabajadoras del gremio, en este caso 66 viviendas formarán parte de este programa político respaldado por el Ministerio de Hábitat y Desarrollo que conduce Agustín Simone. Nelson Sombra junto con Oscar de Isasi, Secretario General de ATE Pcia Bs As, Claudio Arévalo, Secretario General Electo, Vanina Zurita, Secretaria de Formación, Eduardo Vercovich, Secretario General de Azul y Martin Fontela, Secretario electo de Convenio, fueron los encargados de anunciar gran noticia.

“Esto es un sueño, porque quién no quiere tener la casa propia, quién no quiere dejar de deambular por la región pagando alquileres y expuestos al negocio inmobiliario. Por eso a nosotros nos hace feliz haber firmado este convenio con el Ministerio de Hábitat. El ministro Simone trabaja denodadamente para construir viviendas populares de calidad y no gallineros para amontonar pobres, el trabajo que hicieron en el Instituto de la Vivienda es realmente increíble y es lo que hizo posible que hoy estemos anunciando este proyecto de construcción de viviendas". Declaró Oscar de Isasi.

Además, destacó que hay que trabajar para que en la provincia de Buenos Aires sea reelecto el gobernador Kicillof, porque va a profundizar el camino de la producción y la construcción de viviendas ya que enfrente está la disolución del Instituto de la Vivienda, ósea la disolución del Ministerio de Hábitat. “El mercado no va a resolver nada para un que un auxiliar de la educación tenga su vivienda, lo podrá resolver para el negocio inmobiliario, pero nunca para el hombre y la mujer de a pie". Culminó el Secretario General de la Provincia de ATE. Prensa Unión por la Patria