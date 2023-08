Tres equipos de fútbol PCD viajarán a Mar del Plata

El pasado viernes se realizó en canchas del Club Atlético River Plate Azuleño un numeroso encuentro de fútbol para personas con discapacidad en el marco de la etapa regional de los Juegos Bonaerenses, donde tres equipos azuleños de la Escuela Municipal de Paradeportes consiguieron clasificarse a las finales del certamen.

En tal sentido, la jornada que reunió a más de 200 futbolistas locales y de la zona dejó como vencedor a Azul en las categorías sub16 masculino intelectual A, +16 masculino PC –ambos avanzaron de manera directa– y +17 femenino intelectual, que derrotó 5 a 0 a Bolívar.

Asimismo, en las restantes categorías obtuvieron el pase a Mar del Plata cuatro representativos de Bolívar, dos de Olavarría, uno de 25 de Mayo, uno de Tapalqué y otro de Rauch.

En este marco, participaron también otros siete equipos azuleños que no lograron avanzar a la instancia final del certamen. Se trata de +17 masculino intelectual A –cayó en la final ante Bolívar–,+17 masculino intelectual B, +17 masculino intelectual C,sub16 intelectual C, síndrome de down ysub16 femenino intelectual, todos de la Escuela Municipal; y el conjunto +17 masculino intelectual B del CFI Nº 1.

Planteles clasificados

Los planteles clasificados a las finales a desarrollarse a mediados de septiembre en la ciudad balnearia son los siguientes:

- Sub16 masculino intelectual A: Sixto Del Valle, Cristian Santillán, ThiagoBava, Jeremías Bravo, Oscar Andrés Lara y Yonathan Lamas.

- +17 femenino intelectual: Katerine Arbio, Morena Valentina Fleitas, María Massanelli, Soledad Amescua, Merlina Torres, Maribel Giménez y Brenda Agüero.

- +16 masculino PC: Jorge Altamare, Maximiliano Ferreyra, Pedro Andrich, Jonathan Aguirre, Valentín Giménez, Enzo Arenas y Matías Frías.