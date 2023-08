El intendente Bertellys realizó el cierre de campaña con una caravana por la ciudad

Campaña política - El recorrido que comenzó en Av. Piazza y calle 62, comprendió el radio céntrico y finalizó en la plaza "El Quijote" donde tuvo lugar el acto central.

Al respecto, Bertellys agradeció el acompañamiento de vecinos y vecinas de la comunidad y expresó que "hoy veo a personas que hace más de veinte años me acompañan y eso para mí es muy valioso. También aquellos que se fueron sumando en el camino que hemos transitado trabajando por la comunidad solidariamente y políticamente. La comunidad se ha sumado a este proyecto y ha trabajado haciendo posibles acciones muy importantes para el Partido de Azul”.

En tanto, destacó que “estamos apuntando a una renovación junto a cada uno de ustedes, de esta manera se van sumando cada vez más vecinos. Somos muchos los que tenemos que estar convencidos de un Azul que va para adelante, para que esto ocurra. Realmente me llena de orgullo ver a tantos jóvenes involucrándose en la política, con frescura, con entrega y con convicciones. Los más veteranos iremos pasando la posta, porque se trata de ser generosos en la política y no mezquinos. Queremos que sean ellos los conductores del mañana. Ese es el gran objetivo de nuestra campaña”.

“Nuestra propuesta electoral, como ha dicho la gente, es la más genuina, la más vecinalista, acá esta la más representativa de Azul”- enfatizó.

“El domingo se definirá si gana el marketing o gana la trayectoria, el trabajo, la constancia, el compromiso, todo lo que tiene este equipo. Con mucha energía, fuerza e ilusión nos quiero ver a todos trabajando para poder realmente llevar adelante esta transformación”- culminó Bertellys.

A su vez, el precandidato a primer concejal Leopoldo Marchisio manifestó que “hace meses nos juntamos con Hernán a planificar y pensar el Azul que queremos, que soñamos. Quiero agradecerle a él por su generosidad y su apertura donde entendió que la fuerza del cambio era él”.

“Armamos un proyecto muy comprometido, para poder ser la mejor gestión de Hernán. No puedo dejar de agradecerles a mis compañeros de lista, la idea siempre fue refrescar la política y estoy orgulloso de todos los que se han sumado a este equipo”- resaltó.

Finalmente, Marchisio subrayó que “sabemos por qué y para qué estamos; nos dan los cimientos para armar un verdadero equipo. Todavía hay mucho por recorrer y esperamos que el domingo nos acompañen, el voto de cada uno es lo que nos va a llevar a ser la mejor gestión de Hernán”.