Reconocimiento a Rubén Camozzi

Cabe destacar que Camozzi ostenta una larga trayectoria como técnico de fútbol y actualmente dirige y coordina las divisiones inferiores del Club Alumni Azuleño, lugar donde desempeñó la disciplina gran parte de su vida.

En este marco, integrantes de la comisión directiva de la institución deportiva, también hicieron entrega de un presente a modo de distinción.

En la oportunidad, el mandatario local expresó que “nuestra intención es reconocer a aquellos que aportan a la comunidad, estamos junto a La Mona Camozzi, un trabajador del deporte, quien se ha dedicado a la formación de muchas generaciones que han pasado por el Club Alumni. Por ello, en nombre de la comunidad azuleña agradecemos y reconocemos el inmenso compromiso de Rubén con el fútbol local”.

Por su parte, Camozzi agradeció a su familia, al equipo de gestión y a Alumni por reconocer su compromiso con el deporte. A su vez, compartió momentos valiosos que constituyen su trayectoria y manifestó que “uno solo no hace nada. Como siempre digo, el Yo va después del Nosotros. Ahora me toca a mí devolverles a los chicos que trabajan conmigo lo que me han dado mis formadores. Mientras pueda seguir y tenga el apoyo de mi familia, acá estaré”.

En la ocasión, estuvo presente el presidente del mencionado club, Juan Carlos Pérez Guedes; miembros de la comisión directiva y de la comunidad deportiva; familiares y amigos de Camozzi.