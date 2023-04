Topo Rodríguez: “Por diferencias entre la Nación y la Provincia, más el desinterés de YPF, todavía no hay descuentos en garrafas para zonas frías”

Uno de los autores y principales impulsores de la Ley de Zona Fría, el diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, sostuvo que la aplicación de los descuentos de gas en garrafas aún no se aplican en la provincia de Buenos Aires “por las diferencias cada vez más profundas entre la Nación y la Provincia, junto a la falta de interés de YPF, que a través de su empresa de gas hace más de un año que da vueltas y no se compromete con el sistema de descuentos”.

En junio de 2021, el Congreso de la Nación aprobó la extensión de las Zonas Frías para aplicar descuentos en el precio del gas para los hogares, a través de la “Ley 27.637 para la Ampliación del Régimen de Zona Fría”.

Sin bien los descuentos del 30% y del 50% en el precio del gas que consumen las familias se aplicó rápidamente en el servicio que se recibe por la red domiciliaria, en la provincia de Buenos Aires todavía no se implementaron los descuentos a usuarios residenciales de garrafas, cilindros, gas licuado de petróleo y gas propano comercializado a granel.



Ante el incumplimiento, uno de los autores y principales impulsores de la ley, el diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, viene planteando sistemáticamente su reclamo ante la administración bonaerense del gobernador Axel Kicillof.

La novedad es que ahora el gobierno provincial deslindó parte de la responsabilidad y, de manera diplomática, dejó inferir que para tener una respuesta final ante la falta de aplicación de los descuentos en garrafas, se requerirá un mayor compromiso del gobierno nacional, a través de la Secretaría de Energía de la Nación.

Efectivamente, a través de la Subsecretaría de Energía de la provincia de Buenos Aires, en las últimas horas se le ha informado por escrito al legislador nacional que la administración provincial ya aprobó el reglamento para la aplicación de los descuentos, que incluye la conformación del Registro Provincial de Usuarios. Ya se cuenta también con el Registro Provincial de Operadores, que son las empresas fraccionadoras y distribuidoras de gas licuado de petróleo (GLP), las que deberían inscribirse para ofrecer las garrafas con descuento.

Además, la Provincia informó que se han desarrollado las herramientas informáticas necesarias para la registración, tanto de los usuarios como de las empresas oferentes.

Pero la realidad es que hasta el día de hoy ninguna empresa adhirió al registro de operadores. Por lo tanto, no hay quien ofrezca el gas en garrafa con descuento por zona fría y así, al menos hasta ahora, resulta imposible que los usuarios accedan a los beneficios del 30% y el 50% previstos en la legislación.

De hecho, el gobierno provincial sostiene que el procedimiento web para dar de alta a los potenciales beneficiarios en el Registro Provincial de Usuarios sólo se activará una vez que pueda contarse con empresas que se constituyan como Operadores del Programa.

Al respecto, Topo Rodríguez sostuvo que “aunque las autoridades provinciales tal vez por prudencia no quieran decirlo, la realidad es que las empresas no ofrecen la garrafa con descuento porque no están dispuestas a asumir el costo de la gran demora que tendrían entre el momento en que apliquen el descuento y la fecha en que reciban los fondos para compensar esos descuentos aplicados. Se trata de un costo financiero importante en un contexto inflacionario”.

Frente a esta delicada situación, la Secretaría de Energía de la Nación (quien paga las compensaciones) hace silencio y el sistema de descuentos nunca pudo ser aplicado.

“El problema de fondo es que, en este tema, no hay trabajo conjunto real entre la Nación y la Provincia. De hecho, no existe actualmente un mecanismo que garantice el intercambio fluido de información entre las áreas de cada una de las jurisdicciones por este tema. La cierto es que, por las diferencias entre la Nación y la provincia de Buenos Aires, todavía no hay descuentos en garrafas para los usuarios de las zonas frías”, sentenció Topo Rodríguez.

Sin embargo, agregó el diputado nacional y presidente del Interbloque Federal, “con voluntad y decisión política este problema se resuelve en una semana. Primero, hay que sentar en una misma mesa a las empresas, a la provincia de Buenos Aires y a la Secretaría de Energía de la Nación. En segundo lugar, la Secretaría de Energía de la Nación podría acordar un mecanismo financiero adecuado para que las empresas puedan comprometerse; ese instrumento tranquilamente se puede diseñar en conjunto con alguna de las empresas del holding del Banco Provincia, Grupo Provincia. Y, finalmente, hay que convocar a YPF GAS para que empuje definitivamente ayudando a que haya inscripciones en el Registro Provincial de Operadores”, sentenció Topo Rodríguez.