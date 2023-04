Presentación del Programa ArriBA Parques en el Parque Industrial de Azul

Hoy al mediodía se llevó a cabo una reunión en el Parque Industrial de nuestra ciudad entre las autoridades de la Cooperativa Eléctrica, el Director Provincial de Desarrollo Industrial, Eduardo Mari, el responsable político del Frente de Todos , Nelson Sombra y Concejales del Frente de Todos con la finalidad de brindar una continuidad al programa ArriBA Parques impulsado desde el Gobierno Provincial. Esto es consecuente de un encuentro previo con la Subsecretaria de Industria y Pymes, Mariela Bembi y de varios otros que se vienen efectuando desde el año pasado.

“Venimos a retomar la agenda de lo que habíamos empezado con los empresarios el año pasado para normalizar el agrupamiento, ya que tienen conformado el consorcio pero sin autoridades vigentes. Por otro lado la idea es fortalecerlo e incorporar infraestructura para que las empresas nuevas puedan radicarse y que se sigan desarrollando las que están, además de generar más mano de obra local que es la prioridad del Gobernador, desarrollo industrial y conectividad territorial.” Destacó Mari.

Por otra parte el Presidente del Partido Justicialista de Azul, Nelson Sombra, apuntó que ya tuvieron una reunión el año pasado con el Ministro Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, y que luego se hizo un seguimiento en el predio del Parque Industrial para determinar cómo ir acompañando el desarrollo del proyecto. “Entendemos que el déficit energético viene desde hace varias décadas y sin energía es difícil dicho desarrollo, pero es algo que vamos a tener que evaluar localmente para ver como abordamos esa situación, mientras tanto hay un montón de políticas provinciales que vienen acompañando el desarrollo distrital y hoy es un día de ellos, en el que presentamos el programa ArriBA Parques con un desembolso no reembolsable de 60 millones de pesos. La idea es acordarlo y consensuarlo con los empresarios que habitan el predio para ver en que los podemos acompañar. “Concluyó Nelson.

Con respecto al Programa en cuestión, los agrupamientos industriales con Decreto Provincial o Disposición Previa recibirán los fondos a través de los municipios donde estén radicados y los municipios deberán realizar la solicitud para los ANRs (Aportes no reembolsables), administrar esos recursos, realizar los desembolsos y la rendición de los fondos y hacer el seguimiento y control de las actividades y cronogramas establecidos para la concreción de las obras.

Como el máximo del Aporte No Reintegrable es de $60.000.000, se financiará hasta el NOVENTA POR CIENTO (90%) del monto del proyecto de obra presentado. Los agrupamientos no podrán contar con otros ANR para obras en ejecución. El municipio solicitante debe comprometer, como mínimo, el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del proyecto presentado, por sí mismo o a través de un tercero solidariamente responsable. Los fondos no podrán utilizarse para comprar maquinaria ni para gastos corrientes u operativos del agrupamiento industrial.

Se concluyó en la reunión el avance del proyecto y una posterior evaluación por parte de los de la Cooperativa en cuanto a la presentación de una cifra concreta que abastezca las gestiones por realizar.