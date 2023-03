Banderazo por los 100 años del Club Piazza

Desde la plaza Carlos Gardel ubicada en calles Cáneva e Yrigoyen pasadas las 18 horas los simpatizantes se concentraron para la caravana y banderazo por todo el centro de Azul, para finalizar el recorrido en el estadio Félix Piazza con una choriceada que sería el moño en un nuevo día de la Semana del centenario.

De fondo y a viva voz, los villeros no dejaron de cantar, y no faltó ni el tema de “La T y la M” Pa´ la Selección: "Dios en el cielo y en la tierra, como en Malvinas preparado pa´ la guerra, es la ilusión, por la tercera, 40 millones te siguen donde sea.

Esta locura no la traten de entender, no tiene cura, se lleva en la piel, una cumbia, asado y Fernet, hasta en la tumba te voy a querer, de chiquito descalzo en el potrero, y hoy representando en el mundo entero, la fe intacta de ser primero, soy argentino me sobran los huevos…."

De esta manera transcurrió el tercer día de festejos del Club Sportivo Piazza, un club tan grande como su bandera, la misma que en todo momento era sostenida por los hinchas quienes pasan de generación en generación la identidad de los colores villeros.