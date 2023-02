Comunicado de los vecinos del barrio Chacras de Bruno

Los vecinos de chacras de Bruno queríamos que se haga conocer las problemáticas que estamos viviendo hace 3 años, calles totalmente en estado de abandono algunas inundadas hace semanas, otras se perdieron.

También seguimos a la espera de los servicios como el tendido eléctrico y las cloacas, el intendente Hernán Bertellys prometió que para el mes de marzo iba a estar listo, no sabemos porque la obra esta tan atrasada si es porque la cooperativa eléctrica no esta capacitada para ejecutar tantas obras o por que estan esperando fechas electorales.

Hay muchas familias viviendo en formas indignas ya que viven sin servicios esenciales como la luz, estamos a muy poco que inicie el ciclo lectivo y cuando hay una pequeña tormenta es totalmente intransitable las calles; los padres tenemos que dejar los vehículos a cuadras de nuestros hogares y llevar nuestros hijos alzados con el barro hasta las rodillas.

La respuesta del municipio es siempre la misma: el tendido eléctrico ya va a llegar, falta poco, hace 3 años vivimos así. Las calles no se van a acomodar hasta que no estén los servicios terminados esas son respuestas que nos dan. No queremos nada regalado ya que los vecinos abonamos cuotas no fijas y mensuales por este proyecto lotes con servicios.

Esperamos que este comunicado llegue a los funcionarios y tengamos solución lo antes posible, por que de promesas estamos llenos hace 3 años.

Vecinos del barrio Chacras de Bruno.