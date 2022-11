La Ex concejal recordó el día que llamó a sesión especial por la visita de Hebe de Bonafini

En el día del fallecimiento de Hebe de Bonafini, la ex concejal Cristina Croharé recordó la resolución que elaboró para llamar a sesión especial por la visita de la Presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.

CONCEJO DELIBERANTE DE AZUL - RESOLUCIÓN Nº 3.115



VISTO el Expediente Nº 10.490/2.012 C.D. (Archivo Nº 88/2012) CONCEJALES DEL FRENTE PARA LA VICTORIA Elevan nota solicitando se realice Sesión Especial con motivo de la visita a nuestra ciudad de la Señora Hebe de Bonafini.

Y CONSIDERANDO

Que la Sra. Hebe Pastor de Bonafini, Presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo es una luchadora y militante de todas las causas de Derechos Humanos.

Que el secuestro y desaparición forzada de sus hijos en 1977 definió su actitud política; la actividad de ella, junto con otras madres, se encaminó al ataque no sólo al sistema represivo impuesto en la Argentina, sino a toda demostración del poder de las corporaciones, relacionando su lucha con la de innumerables asociaciones de todo el mundo, configurándose en la resistencia, sobre la cual la sociedad argentina pudo recuperar la democracia y sostenerla.

Que desde hace 35 años Madres de Plaza de Mayo realiza los jueves la marcha de lucha, la cual, según el decir de la propia Hebe de Bonafini, es “Una lucha que no sabe de descansos. Una lucha que nunca tuvo tregua. Una lucha que enfrentó los peores momentos”.

Que, como Presidenta de la Asociación, su lucha actual no está centrada sólo en la lucha por el juicio y castigo a los represores de la dictadura militar, sino que ha generado innumerables hechos políticos y emprendimientos populares, como la Universidad, la Radio, y la Editorial de Madres de Plaza de Mayo, el Congreso Internacional de Salud Mental y Derechos Humanos y Encuentro Internacional de Economía Política y Derechos Humanos, manifestando la lucha como un hacer cotidiano.

Que, a su vez, ganó reputación internacional recibiendo gran cantidad de premios por citar solo uno el de “Educación por la Paz” de UNESCO.



Por lo expuesto, el Presidente del Concejo Deliberante del Partido de Azul

RESUELVE



PRIMERO.- CITAR a Sesión Especial para el día 11 de mayo de 2012 a las 13:00 horas, con motivo de la visita a nuestra ciudad de la Señora Hebe de Bonafini.



SEGUNDO.- COMUNICAR a quienes corresponda.-

DADA en la ciudad de Azul, Partido de Azul, Provincia de Buenos Aires, a los nueve días del mes de mayo de dos mil doce.-