Charla por los 10 años de la implementación de la Mediación

Con destacada participación de profesionales y referentes de la mediación como el Dr. Raúl Calvo Soler, director del proyecto que implementó la mediación en la provincia de Buenos Aires y la Dra. Lucía Vázquez, directora provincial de la Dirección provincial de mediación; se realizó la Jornada “A 10 años de la Mediación Previa Obligatoria. Pensando la mediación del futuro. El rol de todas y todos los participantes”, en la sede del Colegio de Abogados Departamental.

Durante la apertura, la presidenta del C.A.A, Dra. María Fernanda Giménez resaltó “la labor que día a día realizan los mediadores de nuestro departamento judicial, quienes, pandemia mediante, han logrado superar los valladares capacitándose constantemente para brindar un espacio de escucha sumamente valioso que generó hace diez años, una nueva incumbencia para los profesionales del Derecho”.

Respecto del compromiso de diferentes actores en reconocer el rol del mediador y la eficacia de la mediación, la presidenta del Colegio de Abogados Departamental destacó que “el conflicto es una realidad de la vida, lo que realmente importa es cómo resolverlo y la mediación tiene múltiples y variadas ventajas, por eso tenemos que seguir bregando para que las partes pueden encontrar en ella, un lugar donde expresarse libremente, voluntariamente y con confianza. El reconocimiento de la labor de abogadas y abogados mediadores, debe materializarse por parte de profesionales, de las partes y de los juzgadores al momento de la regulación de los honorarios, que sin lugar a dudas dignifican la labor y realzan su valor.”

Posteriormente, la Dra. Lucía Vázquez, directora provincial de la Dirección provincial de Mediación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense se refirió a la importancia de este encuentro dejando inaugurada la jornada, de la que participó activamente incluyendo la entrega de certificados a las y los mediadores que se encontraban en forma presencial, en reconocimiento de su labor en estos 10 años de la mediación además de haber sido los primeros de la departamental.

Al realizar un balance sobre este valioso encuentro, la Dra. Luciana Fernández, Directora del Instituto de Mediación de nuestro Colegio, destacó que “fue una jornada no solo de celebración sino también de reconocimiento a toda la trayectoria realizada por los primeros mediadores de la departamental, al poner en común que los primeros 10 años de la mediación en la provincia aportan al conjunto de los abogados y de los abogados mediadores un nuevo espacio y una nueva mirada sobre la conflictiva social”.

El Dr. Raúl Calvo Soler, director del proyecto que implementó la mediación en la provincia de Buenos Aires, a través de la Fundación CIJUSO del COLPROBA, estando a cargo de la creación del curso básico de formación de los primeros mediadores y formadores de mediadores de toda la provincia; disertó sobre "La relación entre el derecho y la mediación. De lo contingente a lo necesario" recibiendo posteriormente un merecido reconocimiento por su labor.

A continuación fue presentado oficialmente el logo institucional del Centro de Mediación del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Azul con la participación de las abogadas mediadoras Luciana Fernández, Silvana Hanglin y Mercedes Canova

Posteriormente se compartió el saludo sincrónico de la Dra. Graciela “Gachi” Tapia, referente destacada de la mediación, muy cercana al C.A.A porque su primer matrícula la ejerció en este Colegio Departamental e inmediatamente después, el Dr. Juan Luce abordó la temática "Pensar la mediación desde su dimensión creativa", con modalidad de disertación virtual sincrónica.

Luciana Fernández explica que “una de las premisas de la invitación a esta jornada era pensar la mediación como un espacio donde, todos los que participamos directa o indirectamente (abogados, jueces, abogados mediadores y las partes del conflicto) pensáramos respecto de los desafíos para comprometernos a seguir trabajando”, con ese objetivo se finalizó la jornada con el Conversatorio “Problemáticas actuales y compromiso a futuro de la Mediación en la Provincia de Buenos Aires” que contó con la valiosa participación de los jueces Dra. Mariana Álvarez titular del Juzgado nº 3 de Azul y Dr. José Zárate, titular del Juzgado Nº 1 de Tandil además del Dr. Martin Llousas.

Al respecto, Luciana Fernández sostuvo que “creemos fundamental el encuentro de todos los participantes, haciendo foco en dónde se encuentran los mayores desafíos que nos pongan a trabajar en los próximos 10 años. Allí surge la necesidad de seguir difundiendo y haciendo docencia sobre un método que, al menos en el interior, en el centro de la provincia de Buenos Aires no existía en ninguna de sus formas. Otros Departamentos Judiciales más cercanos al AMBA tenían un registro de la mediación porque muchos colegas mediaban en CABA, donde el proceso de mediación data de 1995; pero en el interior bonaerense la mediación lleva realmente 10 años de trabajo”.

Planificando el 2023, desde la gestión del Instituto de Mediación se considera sumamente valioso seguir preparando y ofreciendo este tipo de espacios de debate constructivo, a los que denominaron “Conversatorios” donde alternativamente se invitará a jueces, colegas y mediadores para seguir repensando y construyendo la mediación del futuro, para mejorar el servicio profesional que se brinda.

El rol de los mediadores

Los mediadores aportan una mirada sobre el conflicto y no sobre el caso jurídico, sin perjuicio de ser abogados. Así lo explica la Dra. Fernández, “lo que ofrecemos es observar lo que está ocurriendo desde una lógica distinta (comunicacional, conversacional) intentando aportar las pautas y los recursos necesarios para lograr la autocomposición, que no es ni más ni menos que lograr que las partes encuentren la resolución más adecuada a su conflicto, el “traje a medida” de su conflicto, que mucha veces no es la resolución judicial.

La mediación, como etapa previa al proceso judicial, puede generar la descongestión del sistema judicial pero sin perjuicio de eso, la abogada mediadora sostiene que “hay determinados conflictos a los que la mediación les va muy bien y que exista como una instancia previa obligatoria nos aporta un nuevo espacio que tiene una nueva lógica, un nuevo idioma y una nueva incumbencia para los abogados que somos además, mediadores”

Los desafíos de la mediación

Respecto del contexto que atraviesa el proceso de mediación, como primer acceso a justicia de la ciudadanía, la Dra. Luciana Fernández sostiene que “todavía existen algunas resistencias y que son lógicas porque el cambio de paradigma que la mediación trae y propone no se construye en 10 años”.

La abogada mediadora reafirmó “Necesitamos un cambio de paradigma de todo el sistema es decir, que cada uno de quienes lo integramos, podamos ponernos al servicio del conflicto del otro y eso se hace poniéndonos en crisis constructivas, construyéndolo, co-construyéndolo, mirándonos, pensándonos, escuchándonos. El compromiso está en eso, en modificar, en hackear desde qué lugar nos pensamos. Salir de la queja en la que muchas veces nos centramos cuando hay algo que no nos gusta y pensar cómo podemos construir otros procesos y recursos más eficientes.”