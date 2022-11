No dejan ejercer a un abogado con antecedentes penales

Un abogado con antecedentes penales se queja porque no lo dejan ejercer su profesión.

Mi nombre es Eric Rodolfo Gorosito y soy abogado. Soy abogado y puedo ejercer sin problemas en Capital Federal y el fuero Federal donde por ejemplo podría tomar una causa en Chaco pero no me dejan ejercer en el ámbito de la Pcia. de Bs. As.

El motivo es simple, el art. 2 de la ley 5177 establece que quien tenga antecedentes penales por sentencia firme no podrá ejercer como abogado. Pero como toda historia, siempre los que tienen el poder manipulan las leyes y el sistema a lo que ellos quieren, pero sabemos que también en su momento el divorciarse (1987) era malo, al igual que el matrimonio igualitario (2010) y hasta el aborto (2020).

La sociedad cambia y las leyes deben ir de la mano de estos cambios porque no tiene explicación que yo comencé mis estudios, detenido, en la Unidad nro. 9 de La Plata y pero si te recibís no te dejan ejercer la profesión.

Esto trae aparejado que es ilógico que en el ámbito de la provincia de bs as haya dos leyes que por un lado protegen tus derechos y por el otro lado te los vulneran, sino como se explica que te dejen estudiar en detención y después no podes trabajar. Además a dónde queda la reinserción social para estos legisladores y sobre todo para los colegios de abogados de la Pcia de Bs As.

La historia de la lucha sobre mi matriculación en el Colegio de Abogados de Azul de la Pcia. de Bs. As. comenzó un 7 de febrero de 2022 donde muy feliz por haberme recibido, envíe mail solicitando los requisitos para la matriculación.

Que el 22 de marzo del 2022 envié toda la documentación requerida y estaba con mucha ilusión por la jura que tendría el 12 de abril del mismo año.

El 11 de abril, un día antes de la jura, el C.A.A., me envía la única notificación fehaciente hasta el momento donde me indica que previo a expedirse sobre la procedencia de la matriculación solicitada quería contar con más elementos.

Y ahí comenzó este suplicio donde cada mes me ilusionaba para que el próximo sea el de mi jura, pero nunca sucedió por constantes actos dilatorios y malintencionados.

Que desde el primer día me puse a disposición para que evacuaran dudas de primera mano siendo que viajaba a Azul, zoom, video llamada o el medio que estimen correspondiente pero esto jamás sucedió.

Que solicitaron informes al Tribunal donde en su momento radicó mi causa y al momento de resolver volvían a pedirlos para que estén actualizados dilatando el proceso de manera maliciosa.

Que mi causa se encuentra apelada por ende no aplica ese art. 2 de la ley 5177 y a sabiendas de esto, poco les importó darme una oportunidad de trabajar.

Que habiendo mantenido llamada el 1ro de noviembre con la Dra. Lavin (autorizada por el colegio), me manifestó que en la última reunión no hubo quórum por lo que en la próxima reunión se iba a tratar mi tema en una clara actitud dilatoria y por demás discriminatoria.

Que estas reuniones del consejo se hacen una vez por mes y a pesar de la que no se realizó por las elecciones de autoridades ya se han realizado unas 8 reuniones mensuales sin que ninguna gestión pueda darme una respuesta. Que en época de elecciones algunos abogados mostraron interés para con mi caso pero al finalizar la misma nunca más se comunicaron conmigo.

Que de más esta decir que aún si fuera alcanzado por esa ley, la misma es inconstitucional por ser contrario a los principios de la Constitución Argentina (Art. 14 bis), de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y de los Tratados Internacionales, particularmente de los arts. XIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como también la afectación del derecho a trabajar y del principio de igualdad.

Que mañana enviaré carta documento y espero tener respuesta favorable o respuesta por escrito a fin de que termine este parto que lleva casi 9 meses donde queda claro que quien quiere progresar, siempre le va a molestar a este cruel e injusto sistema.

Por último les dejo un claro mensaje citando el decálogo del abogado: IV. Lucha. Tu deber es luchar por el Derecho, pero el día que encuentres en conflicto el Derecho con la Justicia, lucha por la Justicia. Y así lo hare, lucharé!!!