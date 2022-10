Una joven fue agredida brutalmente por su novio

En horas de la tarde, una joven de 18 años fue brutalmente agredida por su pareja en la vía pública en el barrio UOCRA.

Según información oficial, la víctima de este hecho de violencia de género fue golpeada por su novio en calles Escalada y Güemes de nuestra ciudad, quedando inconsciente en la vía pública. Por esa razón, inmediatamente convocaron a una ambulancia para trasladarla al hospital municipal Dr. Ángel Pintos, y al móvil policial del Comando de patrullas pero el agresor se dio a la fuga del lugar del hecho.

Actualmente, la adolescente permanece internada en el nosocomio en observación y a la espera de la realización de estudios médicos de rigor. En tanto, la denuncia de violencia de género fue radicada y se esperan las próximas directivas de la UFI 1 y del Juzgado de familia 1 por la causa que se instruye de “Lesiones” en el departamento judicial de Azul.

Tanto la chica como el violento son de la ciudad de Benito Juárez y se encontraban paseando en Azul.

A fin de no entorpecer la investigación y los próximos pasos procesales, por el momento no se brindarán los datos del agresor porque no se encuentra aprehendido.