Juegos Bonaerenses: Resultados de vóleibol

En este sentido, participaron de la competencia 13 equipos y resultaron ganadores en sub 18 masculino el Colegio San Cayetano; mientras que en sub13, sub 15 y sub 18 femenino, la Escuela Secundaria Nº 3 de Chillar.

De este modo, estos cuatro equipos lograron clasificar a la fase regional, donde también estarán presentes en representación de Azul los conjuntos sub 13 y sub 15 masculinos del Colegio Inmaculada Concepción.