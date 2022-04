La ex regenta del reconocido I.S.F.D. y T. 2 María Isabel Laurini, luego de “Me asombra Sombra”, le refrescó la memoria a la actual Senadora Provincial Lorena Mandagarán.

No es la primera vez que se advierte una alianza, un pacto, un acuerdo entre los referente de La Cámpora y el Duclosismo, al momento de solicitar y "gestionar" obras para el partido de Azul a nivel provincial y nacional.

Esta nueva coalición política, suma un capítulo más a su historia, esta vez, de la mano de la actual Senadora Provincial Lorena Mandagarán, en lo referente al Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 2 de nuestra ciudad.

La Legisladora anunció, con bombos y platillos, como lo hizo hace días atrás, el referente de La Cámpora, Director de PAMI y presidente del PJ Nelson Sombra, la concreción del anteproyecto para la construcción del tan anhelado edificio propio para el Instituto 2, y nuevamente, desde su cuenta de Facebook, María Isabel Laurini salió a desmentir, a refrescarles la memoria y a recordarles algunos "Movimientos extraños" que tuvo el expediente existente y que, indudablemente, ambos actores políticos desconocen.

“Ahora pongan de Titular: Aserrín aserrán, Laurini desmiente a Mandagarán

“ya tenemos anteproyecto, que antes no teníamos" dice Mandagarán. Y asombra como Sombra, ¿llegaron al mundo primeros?, ¿serán Adán y Eva?

Desde los 90 anteproyectos, proyectos, lista de necesidades, y más anteproyectos, gastamos tiempo con mis compañeras confeccionando listas de necesidades, el terreno ya estaba, por lo tanto eran siempre anteproyectos, y otra vez listas de necesidades, anteproyectos… y así sucesivamente…

¿Los 4 años de Vidal que estuvo haciendo la hoy senadora?: ¿Colaborando en la desmantelación (disculpen el neologismo, si les molestan, pero es muy descriptivo de la situación) de la DGCyE? ¿Acompañando el cierre de carreras y de escuelas? ¿es de las que llamaba voluntarios para reemplazar docentes? (Y se me aparecen Sandra y Rubén, cuánto dolor) ¿es de las que se horrorizaban por la universidades construidas, por los hospitales públicos?

“Es una deuda que tenemos”, expresa. Le pueden avisar que su partido nunca acompaño nada, que son los que hacen desaparecer expedientes, los alteran, los que piden para otros usos el terreno adjudicado (Lo mismo hicieron con el edificio del ex Correo) (Lo mismo hicieron con el alquiler de Sagrado Corazón)…

Hizo ruido el silencio que hicieron durante los 4 años de la Gobernación Vidal. Parece que achicaron tanto que ya no necesitaban espacio. La lucha se escucha…”