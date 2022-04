Emergencia legislativa en el Concejo Deliberante de Azul

Aunque nos han hecho creer que los concejales llegan por voto popular, lo cierto es que los vecinos nunca tienen la posibilidad de elegir a los candidatos, ya que éstos siempre son impuestos por los espacios políticos, sin ser sometidos nunca a una formación legislativa previa. Y una vez que llegan, cobran el sueldo abultado de 159 mil pesos promedio por mes, y no son capaces de cumplir las 6 horas de trabajo, de lunes a viernes de 8 a 14 horas.

El martes se desarrolló la Cuarta Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante del Ejercicio 2022, y más allá del tratamiento habitual del orden del día, la presidenta María Inés Laurini, con un desconocimiento legislativo importante y preocupante, intentó someter a votación un decreto que ella misma elaboró.

Esta situación que se dio como último momento de la extensa sesión, demostró el desconocimiento que existe entre los ediles. Algunos no saben leer de corrido y aunque podría entenderse que eso se debe a los nervios, por suerte, dos profesionales abogados como son el Dr. Ramiro Ortíz y el Dr. Pedro Sottile, le explicaron de técnica legislativa a la presidenta para luego hacerle entender al resto de los ediles aduladores del poder que ostenta Laurini, que dicha información podría haberse dado a conocer por una circular interna, o directamente, no solicitar la aprobación de un proyecto de decreto que, por el solo hecho de tratarse de un decreto, no necesita ninguna aprobación.

Ese proyecto pretendía la aprobación del cuerpo sobre la gran suma de dinero que decidió gastar María Inés Laurini en la transmisión de las 20 sesiones ordinarias del año legislativo 2022, y que tienen un costo de 720.000 pesos. Y aunque pretendía poner en situación la obligación de hacer público el acto legislativo, parece no entender que el problema radica en la gran suma que gasta para que lo vean menos de 30 personas.

Lo mismo ocurre con el pago que realiza a una Cooperativa radial militante que decidió no solo duplicarle el valor de la pauta sino sumarle un plus por gastos, es decir a los 350.000 pesos le da $ 10.000 por mes más por gastos especiales.

Seguramente alguna vez las pautas serán sometidas a votación de la comunidad y se darán a los profesionales de los medios que trabajan para brindar una mejor y mayor comunicación, mientras tanto, los políticos seguirán brindando pautas discrecionales a sus amigos pagando vaya a saber que…

Lo que sucedió en la sesión deja de manifiesto que, la presidenta pretendía arrastrar de manera encubierta a que convaliden el gasto que ella hace en publicidad y propaganda.

En otro orden de cosas, pudo verse a Verónica Crisafulli, que si bien casi pide votar sobre un punto de vista de los ediles sobre el mal tránsito que tenemos los azuleños, luego e inmediatamente enmendó el error y demostró que estos dos años que pasaron ha trabajado en comprender cual es el rol de los concejales, no ocurre lo mismo con Jorge Ferrarello, que parece estar en otro lado y se saca los auriculares solo para repetir como loro que, todo lo que haga el departamento ejecutivo está mal.

Por su parte, la locutora Natalia Colomé sigue hablando y leyendo de corrido, con un lindo tono de voz, pero ser concejal significa comprometerse y trabajar en proyectos que mejoren la calidad de vida de los vecinos, tal vez alguien debería explicarle que en muchos temas basta con hacer cumplir la normativa existente.

De Joaquín Propato no hay mucho que decir, es el vocero de Nelson Sombra en el recinto, y así como miró para otro lado al vaciar el peronismo de la casa de Belgrano 240, no le importa ningún fundamento más que defender ciegamente lo que diga Laurini, aplaudiendo que sea público lo que debe ser público, porque es dinero nuestro que gastan los políticos de manera discrecional.

El año pasado, nuestro medio fue víctima de operaciones políticas que salieron del espacio en donde milita Propato, y luego de rasgarse las vestiduras porque nuestro trabajo costaba 14500 pesos por mes del Concejo y 30000 del Ejecutivo, llegó La Cámpora al poder legislativo y no solo duplicaron esa cifra en pautas a sus amigos, sino que nos castigó a nosotros a mantener el mismo valor mensual, cuando es el gobierno que ellos mismo defienden y militan, el que nos está haciendo padecer a todos los vecinos la gran inflación que hay.

De todas maneras, lo concreto es que noticiasdeazul.com nunca va a aceptar pautas abultadas porque nuestro medio no pelea el precio, nuestro mayor valor radica en ser el medio informativo más leído y visitado por todos los vecinos de Azul. Por ello, lejos de pedir un aumento, aceptamos seguir manteniendo los 14500 pesos por mes como publicidad del Concejo Deliberante, porque no estamos dispuesto a mentirle a los vecinos para transmitir los que los políticos de turno quieran hacerle creer.

Regresando al cuerpo legislativo, no hay mucho más que agregar, ese grupo de becados políticos que nos cuestan a los vecinos una fortuna de dinero mantener con sus dietas políticas que superan mensualmente los 2 millones y medio de pesos, deberían al menos aprenderse la LOM (Ley orgánica de las municipalidad), para no perder el tiempo formando comisiones que si revisaran el cumplimiento de las normativas existentes se solucionaría, o buscando el constante malestar social, pero sin llegar a buscar alguna resolución real para los vecinos.

El anterior intendente decía que “mejor que decir, es hacer”, los actuales ediles, piensan que mejor que hacer es decir, y después de decir, es repetir, sacarse la foto y subirlo a las redes para que los vecinos crean que están haciendo algo.