Primera jura de matriculados y matriculadas del año

El Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul realizó la primera jura del año, recibiendo a 17 nuevos matriculados y matriculadas. El acto se llevó a cabo mediante la modalidad virtual -de acuerdo con lo establecido en el instructivo diseñado por el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires- y estuvo encabezado por el presidente de la institución, Dr. Gastón Argeri y el secretario del Consejo Directivo, Dr. Mauro Grandicelli.

En sus palabras de bienvenida, Argeri subrayó la labor social de la abogacía en la defensa de los derechos y garantías de la sociedad. “A partir de hoy, ustedes también son parte del trabajo colectivo que nos proponemos como institución y que se sintetiza en un principio rector: dignificar nuestra profesión a través de la articulación de acciones que reivindican el Derecho como una herramienta invaluable en la restauración de situaciones de desigualdad e injusticia.

Como el mundo, nosotros no estuvimos ajenos a las transformaciones que impuso la crisis sanitaria del Covid 19. Sin embargo, a pesar del cimbronazo inicial, pronto capitalizamos a nuestro favor aquellas políticas institucionales que nos pusieron, tempranamente, en el camino indicado: somos un Colegio virtualizado que hizo de la comunicación digital un medio permanente de llegada y cercanía con todos los matriculados y matriculadas de este extenso territorio departamental. En 2021, fueron más de 4600 inscriptos e inscriptas en las casi 100 capacitaciones no aranceladas que ofrecimos, fortaleciendo también el servicio de una biblioteca on line las 24 horas de todos los días del año, para consulta de material desde cualquier dispositivo.

Es un hecho que, a las claras, habla de la contundencia y el acierto con que esta gestión asumió el compromiso de la igualdad de acceso a todos los servicios y herramientas que ponemos a disposición de nuestros profesionales. Seguramente, falta mucho por hacer y para eso los necesitamos. Pertenecer a un Colegio de Abogados no es un mero acto formal como el juramento que estoy a punto de tomarles. Es una responsabilidad profesional, individual y colectiva, por mejorar en lo que esté a nuestro alcance, la práctica de la Abogacía.

Allí donde hagamos las cosas bien y contribuyamos al crecimiento institucional, estaremos haciendo a este Colegio un poco más nuestro, un mejor reflejo de lo que queremos para nuestra sociedad”, concluyó Argeri.

Nuevos matriculados y matriculadas

Natalia Mariana García (Azul)

Gastón Iritcity (Azul)

Agostina López (Bolívar)

Estefanía Olmos (Azul)

Macarena Carregado (Rauch)

María Inés Roveta (Olavarría)

Valeria Gallo (Tandil)

Yesica Paola Azpiroz (Olavarría)

Alejandra Andrea Vega Urbano (Olavarría)

Antonella Fiamma Morel (Bolívar)

Lucía Florencia Baldi (Olavarría)

Morgana Corina Vasquez (Olavarría)

Lucas De Vanna (Tandil)

Rodrigo Molio (Tandil)

Alejandro Gastón Gallardo (Olavarría)

Martín Augusto García (Azul)

Mauricio Manuel López (Tandil)