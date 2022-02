Patricia Bullrich estuvo en Azul

Desde hace semanas, la Presidenta del PRO Nacional, Patricia Bullrich, visita distintas zonas del país, con la gente, y con la política, como localidades de la Costa Atlántica; localidades de zonas agrarias de la provincia de Buenos Aires; Luján; San Rafael, Mendoza; Córdoba; el Sur del país; y Gualeguaychú, Entre Ríos; continuando así con su trabajo de construcción y fortalecimiento de Juntos por el Cambio.

Recordemos que la dirigente nacional, viene de visitar al ex Presidente Mauricio Macri, al sur, para conversar, convencida de la construcción que se está haciendo en este 2022, y que este año debe ser fundamentalmente para trabajar en la cercanía con los ciudadanos y la territorialidad. A esta actividad se le sumaron importantes encuentros con el dirigente radical Ernesto Sanz; con Ricardo López Murphy; con Miguel Ángel Pichetto; Luis Juez; Mario Negri; Nestor Grindetti; Rogelio Frigerio; Atilio Benedetti y Alfredo De Angelis; contando a su vez en las diferentes giras con el acompañamiento de figuras como Santiago Kovadloff; Javier Iguacel; Martín Yeza; Guillermo Montenegro; Carlos Kambourian; Gerardo Milman; Florencia Retamoso; Carmen Álvarez Rivero; Laura Rodríguez Machado; Oscar Agost Carreño; Sebastián Garcia Díaz; Hernán Lombardi; Patricia Vázquez; Damián Arabia; Martin Culatto; Gustavo Ferragut; y Gustavo Jara entre otros.



AZUL: En ésta oportunidad, hoy lunes, en horas de la mañana, comenzó su visita a la ciudad de Azul, donde la Presidenta del PRO Nacional, estuvo acompañada por los dirigentes Gerardo Milman; Florencia Retamoso; Juan Pablo Allan; Pablo Torello; Gustavo Ferragut; y Martín Culatto.

Allí, Patricia Bullrich con una agenda muy apretada, recibida por el Concejal local del PRO, Ramiro Ortiz, comenzó su primera actividad con una recorrida por un Centro Comercial de Azul, con el objetivo de interactuar y dialogar con la gente y los comerciantes de la zona. Una vez finalizada dicha recorrida, se trasladó para participar de un encuentro con militantes de Juntos por el Cambio.

Ya pasando el mediodía, la dirigente nacional, acompañada por la comitiva, brindaron una Conferencia de Prensa con los medios de comunicación de la zona.

La Presidenta del PRO nacional en sus declaraciones subrayó fundamentalmente que: “Es importante e interesante poder dialogar con la gente, estar en contacto, saber cuales son sus problemas, y las angustias que tienen. La población está exigiendo mucho, pidiendo que Juntos por el Cambio, si la gente nos elige, tenga fuerza, valentía, no se amilane, no tenga miedo, comunique, y haga los cambios necesarios y rápidos, es decir la población está muy exigente y de alguna forma nos plantea que esta es la última oportunidad de salir de la decadencia. Lo mismo que sentimos en Azul, uno lo siente en todo el país, pero en cada lugar con sus características. Estoy contenta de poder llevarme de cada lugar un determinada impresión, de aquí me llevo por ejemplo lo dicho por la mamá que nos contó que se había conseguido la media sanción de la ley del Cáncer Infantil, y que ahora hay que hacer que el Senado de la Nación la apruebe. También estuve con la mamá de Matías Almeyda, con quien recuerdo que hablé cuando ofreció traer vacunas para su ciudad y se lo impidieron, dialogué con su madre y le envié saludos a Matías; y por supuesto charlé y escuché a muchos ciudadanos de Azul que trabajan y quieren que su ciudad esté cada día mejor.”, Patricia Bullrich cerró afirmando finalmente que: “Es transcendental trabajar en un acercamiento y en un contacto natural con la gente y los dirigentes de las distintas zonas, y así poder analizar los problemas que tienen muchos lugares de la provincia y del país; para así seguir con nuestro objetivo de construcción, ampliación y afianzamiento de Juntos por el Cambio, para que tengamos un proyecto de provincia y de país que nos permita con coraje volver a generar una esperanza".

La recorrida por la Ciudad, finalizó con una visita al Frigorífico Azul, en donde dialogó con los trabajadores y los dueños de la empresas, con el fin de escucharlos, charlar y así conocer los diferentes problemas que vienen sufriendo, producto de los problemas económicos existentes y las dificultades que los vienen afectando productos de los más de dos años de pandemia. Prensa PRO