Con gran éxito se realizó la jornada de donación voluntaria de sangre

La actividad fue organizada por el Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”, en colaboración con el Hospital Materno Infantil y el Sanatorio Azul.

Durante el encuentro se acercaron 83 voluntarios y pudieron donar 66 personas.

El municipio agradece a los donantes, al Maca Cocina quien elaboró las viandas y a los servicios de Hemoterapia de ambos hospitales por la dedicación y el esfuerzo realizado para poder concretar esta importante actividad.

Por otra parte se comunica que quienes deseen donar sangre pueden hacerlo solicitando un turno al Hospital Pintos al teléfono 435200 interno 151 de lunes a viernes de 8 a 12.

Las personas que decidan donar deben cumplir los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 65 años

Pesar más de 50 kilos

No tener enfermedades crónicas

No haber tenido Covid durante el último mes

No deben estar en ayunas, pueden desayunar o almorzar alimentos libres de grasas.

En caso de tomar medicación para cualquier patología debe informarlo al personal médico que se encuentre en el lugar.

La persona que se aplicó vacuna contra el Covid puede donar luego de 72 horas.