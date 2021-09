Juegos Bonaerenses: Resultados de vóley y beach vóley

Azul logró avanzar a la etapa final del certamen con un equipo de vóley tradicional y una pareja de varones en la disciplina playera.

En primer lugar, el jueves pasado se disputó en la ciudad de Bolívar el encuentro de vóley masculino que se lleva a cabo bajo la modalidad de selecciones municipales. En ese marco, nuestro distrito resultó vencedor en la categoría sub 15 tras vencer a General Alvear 25-10 25-15 y luego en la final a Bolívar 25-20 25-23. De esta manera clasificó a las finales de Mar del Plata.

Durante la misma jornada compitió también el combinado sub 18 de Azul que derrotó a Olavarría en primera instancia 25-18 25-20 y cayó luego ante Bolívar 20-25 23-25.

Posteriormente, el viernes se jugó en Saladillo el regional de beach vóley donde la dupla sub 16 azuleña de Thiago Scarpello y Said Diab ganaron sus partidos frente a 25 de mayo, Las Flores y la final a Alvear, con lo cual resultaron campeones y clasificados a Mar del Plata.

Ese mismo día, la pareja sub 16 de chicas Nina Monti y Estefanía Quintanilla vencieron a Las Flores y perdieron la final contra Olavarría; en sub 18 masculino Camilo Albanese e Inti Cotelo se impusieron a Saladillo y Olavarría, pero fueron derrotados en la final por Bolívar; y en sub 14 femenino Morena Tornabene y Clara Panebianco resultaron eliminadas por Olavarría.

Por último, el lunes tuvo lugar en Olavarría la competencia de vóley femenino en selecciones municipales y los representativos azuleños perdieron ante los conjuntos de aquella localidad, que logró clasificar a sus conjuntos en todas las categorías. En este sentido, en sub 13 Azul llegó a la final y cayó 22-25 23-25; en sub 15 también fue derrota en la final 23-25 20-25y en sub 18 la caída se produjo en semifinales 18-25 13-25.