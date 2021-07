Se realizó un nuevo test de control de atletismo

La jornada incluyó actividad en salto en largo, triple, lanzamiento de bala, de disco y de martillo, mientras que las categorías abarcadas fueron sub 14, sub 16, sub 18, sub 20 y sub 23.

El test se realizó para que los deportistas pudieran comprobar su estado y registrar marcas de referencia en una pista en condiciones reglamentarias, de cara a las próximas competencias oficiales.

En este sentido, el chillarense Juan Arriéguez pudo anotar un último registro previo a su participación en el 43º Campeonato de Atletismo Sudamericano de Sub 20 a realizarse en Lima, Perú, los próximos 9 y 10 de julio.