Inscripción para actividades deportivas en Cacharí

En primer lugar, los niños y adolescentes de hasta 18 años de edad podrán participar de la Escuela Municipal de Atletismo en la localidad los días martes y jueves. En este sentido, los sub 12 y sub 14 entrenarán en horario de 13 a 14, mientras que los sub 16 y sub 18 lo harán de 14 a 15.

Por su parte, las propuestas para mayores de 18 años serán de entrenamiento para la salud y se desarrollarán de lunes a viernes en grupos diferenciados por edad. En horario de 13 a 14 la actividad se brindará para personas de 30 a 59 años con una intensidad baja-media y de 14 a 15 para personas de 18 a 35 con intensidad media-alta.

En todos estos espacios de entrenamiento, el profesor a cargo será Adrián Labaroni y las prácticas tendrán lugar en diversos espacios públicos de la localidad.

Los interesados en inscribirse u obtener mayor información deberán comunicarse con la Delegación local, calle Belgrano 1663, teléfono 481008, en horario de 8 a 12.