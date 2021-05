Pedirán que los municipios puedan comprar vacunas contra el Covid 19

El azuleño, exfutbolista de River Plate y la selección nacional Matías Almeyda, manifestó en una nota a Radio Mitre que quiso comprar vacunas contra el Covid 19 para toda la ciudad de Azul, pero que un dirigente político, le dijo que la compra era solo entre estados.

"Hace 20 días llamé a un político importante de Argentina porque quería vacunar a toda la ciudad de Azul, quería pagar todas las vacunas, no me importaba lo que iba a costar. Si me quedaba sin lo que tenía no me importaba porque la pérdida de mi padre y muchos conocidos me dio mucha tristeza", afirmó Almeyda en la radio.

La noticia recorrió los medios nacionales, y ante el proyecto presentado por el Gobernador Axel Kicillof en el día de ayer solicitando la autorización para comprar vacunas, consultamos a la Senadora Provincial por la 7ma Sección Electoral del espacio “Juntos para el Cambio”, Dra. Lucrecia Egger, para conocer la respuesta institucional y política al respecto.

La Legisladora explicó que el Gobernador Kicillof envió al Congreso bonaerense un proyecto de ley para poder comprar vacunas contra el Covid 19, y atendiendo al planteo enunciado por el vecino Matías Almeyda, pondrá a consideración del bloque que integra en el Senado Bonaerense, que se incluya en el proyecto la posibilidad de facultar a los Municipios para poder comprar vacunas contra el Coronavirus.

Fue el intendente Hernán Bertellys, quien le transmitió a la Dra. Egger, atender el pedido del pelado Almeyda, y acompañarlo en este caso a él, y a cualquier otro vecino que pueda tener una iniciativa similar, y de igual manera, a los Municipios que posean la capacidad financiera de poder acceder a la compra de dosis.

"El gesto del reconocido deportista, debe ser escuchado, y es desde el lugar Institucional donde se deben gestionar las herramientas para contar con más vacunas, que ayuden a mitigar el impacto del virus, pensando en toda la comunidad en su conjunto", indicó la legisladora.