Comunicado del obispo de Azul monseñor Hugo Salaberry

"Los argumentos con los que se quiere defender la aprobación del aborto, son cada vez más increíbles: ahora nos sorprenden con que sería una economía de no sé qué cantidad de millones de dólares, volcarnos decididamente a abortar, excluyendo a jóvenes menores de edad de la custodia de los padres, para ‘no tener problemas más adelante’ y encima ¡ahorrando plata!", cuestionó.

El prelado consideró que "resulta incomprensible, o al menos muy difícil de entender, cómo pueden admitirse como válidos estos argumentos".

"No fue suficiente el argumento de que la mujer es dueña de su cuerpo, lo cual con algunas precisiones es cierto. No fue suficiente el argumento de que un hijo o un niño indefenso, quita libertad. No fue suficiente el argumento de que al quitar libertad, impide la felicidad", interpeló.

"Ahora el argumento es que se ahorra mucha plata al permitir el aborto -y muchas veces con procedimientos escandalosos-. Todos estos argumentos para justificar por ley un asesinato. Todos sabemos que aunque sea legal va a ser un crimen", aseveró.(AICA)