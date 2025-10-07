Jornada ambiental y nuevo EcoPunto en la Escuela Secundaria N° 2 de Cacharí

Ayer, en la Escuela Secundaria N° 2 de Cacharí, se desarrolló una jornada ambiental que incluyó un taller sobre residuos sólidos urbanos (RSU) y la inauguración de un nuevo EcoPunto en la institución.

Durante la actividad se realizó la capacitación “¿Cómo aprender a separar en origen?”, destinada a promover buenas prácticas en la gestión y separación de residuos, con el objetivo de fomentar una comunidad más comprometida con el cuidado del ambiente.

El EcoPunto presentado permitirá la disposición diferenciada de materiales reciclables, entre ellos metales (latas de aluminio y de conserva), plásticos (envases de gaseosas, agua y artículos de limpieza) y papel o cartón (cajas, revistas, papel blanco, fotocopias y libros). Se recordó además que los elementos deben depositarse limpios y secos, y se solicitó a la comunidad no arrojar basura común en el lugar.

La jornada contó con el acompañamiento de integrantes de la Cooperativa El Resurgimiento y de recuperadores locales, quienes compartieron su experiencia de trabajo y destacaron la importancia del reciclado como herramienta para reducir el impacto ambiental y fortalecer la economía circular.