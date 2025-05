Guillermo Moreno visita 25 de Mayo para encabezar un encuentro regional del espacio “Principios y Valores”

Este sábado 31 de mayo, la ciudad bonaerense de 25 de Mayo será escenario de un importante evento político con la presencia del dirigente justicialista Guillermo Moreno, quien llegará para encabezar un encuentro regional del espacio Principios y Valores, junto a referentes y militantes de toda la Séptima Sección Electoral.

En el marco de la jornada se inaugurará la Unidad Básica “José Ignacio Rucci”, un nuevo espacio de militancia peronista que busca convertirse en núcleo de formación y debate político, especialmente para jóvenes y trabajadores. La actividad, abierta al público, comenzará a las 16 horas y se extenderá hasta la noche, con el acto central previsto para el cierre, donde hablará Moreno y se escucharán intervenciones de referentes locales y seccionales.

Moreno, exsecretario de Comercio Interior durante el gobierno de Néstor Kirchner y actual referente nacional del peronismo doctrinario, llega a la región con un mensaje enfático: la reconstrucción del Movimiento Nacional debe darse desde sus bases, con eje en la producción, el trabajo y la justicia social.

“La crisis que atraviesa la Argentina no se resuelve con ajustes ni con burócratas, sino con un modelo nacional, industrial, peronista. No hay destino para el país si no volvemos al trabajo, a la producción y al orden económico con justicia social”, expresó recientemente. Y añadió: “El peronismo tiene que volver a ser gobierno con principios y valores, no con marketing y slogans vacíos”.

La actividad en 25 de Mayo se inscribe en una serie de recorridas que el dirigente viene realizando por distintos puntos del país, con el objetivo de fortalecer el armado territorial y convocar a la militancia a recuperar el Movimiento Peronista “detrás de un plan y no de proyectos personales”.

Desde la organización confirmaron la participación de delegaciones provenientes de Azul, Olavarría, Bolívar, Saladillo, Roque Pérez, Tapalqué, General Alvear y la ciudad anfitriona. Alan Aguirre, referente seccional de Principios y Valores, subrayó la relevancia del encuentro:

“Nos venimos organizando a pulmón, con esfuerzo militante, para recuperar el debate dentro del peronismo. Durante años se fragmentó nuestro movimiento, se apagó la discusión doctrinaria. Hoy proponemos un camino de unidad real, desde abajo hacia arriba, para que la política recupere su sentido: ser una herramienta al servicio del pueblo”.

En el transcurso de la jornada también se presentará oficialmente la precandidatura de Martín Feola, quien representará al espacio en la ciudad de 25 de Mayo como parte del proceso de renovación política que impulsa Principios y Valores.

La inauguración de la Unidad Básica “José Ignacio Rucci” representa, según los organizadores, “una reafirmación del compromiso militante con los valores históricos del peronismo y una apuesta a la formación política de las nuevas generaciones”.

“Recuperar el legado de Rucci es también defender la comunidad organizada, la justicia social y la lealtad al pueblo trabajador”, afirmaron desde la conducción local del espacio.

La cita es el sábado 31 de mayo desde las 16 horas. Se espera una jornada de fuerte contenido político, con espíritu militante y en busca de consolidar un proyecto peronista con raíces doctrinarias y vocación de poder.