Gastón Pauls brindó una charla sobre prevención de adicciones en Azul

El lunes en horas de la tarde, el salón del Sindicato de Luz y Fuerza fue escenario de la charla “Hablemos”, una propuesta de concientización sobre prevención de adicciones a cargo del reconocido actor y activista Gastón Pauls. El encuentro fue organizado por La Casa de la Cultura de la Calle (CACUCA) —organización no gubernamental fundada por el propio Pauls— y contó con el acompañamiento de la senadora provincial Lorena Mandagarán, la Asociación Empleados de Comercio del Azul (AECA), el Sindicato de Trabajadores Luz y Fuerza y la Municipalidad de Azul.

La actividad reunió a funcionarios municipales, autoridades legislativas y sindicales, representantes de instituciones, organizaciones sociales y vecinos de la comunidad que se acercaron para participar del encuentro.

El acto de apertura estuvo a cargo del intendente Nelson Sombra, quien agradeció el trabajo conjunto de las entidades involucradas y destacó la importancia de abrir espacios de diálogo sobre una problemática que afecta a la comunidad:

“Desde el alcohol, el tabaco, los juegos en redes, hasta las drogas más duras, todas son salidas falsas que muchas veces adoptamos por las carencias que sufrimos como personas. Claramente es un tema complejo, pero necesario de abordar. Bienvenida la charla en una comunidad como la nuestra, pequeña, pero no ajena a estas complicaciones”.

Por su parte, la senadora Lorena Mandagarán resaltó la convocatoria y el acompañamiento de los presentes:

“Ojalá este sea el puntapié para un trabajo en equipo, en red, para abordar una temática que sabemos es compleja y que necesita de todos nosotros trabajando juntos”.

Durante su intervención, Gastón Pauls compartió su experiencia personal con las adicciones, en un relato íntimo y directo que conmovió a los presentes:

“Es la primera vez en mi vida que vengo a Azul, y espero que no sea la última. Estoy acá porque estoy vivo. Hice todo lo posible para morirme durante un montón de años y, si lo hubiese logrado, me habría perdido cosas hermosas como conocer esta ciudad. No vengo a decirles cómo tienen que vivir, solo a compartir mi historia. Si le sirve a una sola persona, todo esto ya tiene sentido”.

Antes de finalizar, tanto el intendente como la senadora hicieron entrega de un presente a Pauls en reconocimiento por su visita y su compromiso con la prevención de adicciones. Foto: Lucas Tedesco