Frigorífico Devesa: preocupación entre los trabajadores

Uno de los trabajadores recientemente despedidos del frigorífico Devesa relató que, si bien el día miércoles se conocieron 40 cesantías, el jueves la cifra continuó aumentando. Incluso fue despedido un empleado con muchos años de antigüedad en la empresa.

Según explicó, entre los propios empleados se comenta que la empresa tendría programados alrededor de 150 despidos. “A mí me tocó esta semana, y lo que te ofrecen de indemnización no te alcanza ni para vivir dos meses. Con la situación del país como está, conseguir trabajo es muy difícil”, afirmó el ex empleado.

Asimismo expresó que todos los despidos se dieron sin previo aviso y con distintos argumentos. A algunos se les explicó que era por recorte de personal, pero a otros les señalaron situaciones particulares, como el caso de un trabajador que fue echado tras haber estado en reposo por una operación de urgencia.

Dentro de la planta, se habla de una fuerte caída en las ventas desde que, hace dos meses, uno de los principales clientes de exportación –México– habría dejado de comprar. Desde entonces, la empresa habría decidido unificar los turnos, trasladando al personal del turno tarde al turno mañana. El resultado: sobrepoblación de empleados y despidos en cadena, afirmó.

Además, el trabajador manifestó su malestar con la representación gremial: “Sinceramente no sé quiénes son los del sindicato porque no sentimos que nos defiendan. Siempre están del lado de la empresa”.

También denunció irregularidades en el manejo de los feriados: “El viernes feriado de Pascuas trabajamos normalmente. Lo pasaron para el sábado, que no trabajó nadie, y las horas del viernes se pagaron como un día común. Nos perjudicaron. Un feriado trabajado se paga doble, pero con este cambio la empresa salió favorecida”, concluyó.