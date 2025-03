Conflicto en PAMI: Médicos de cabecera no realizan recetas a los afiliados

Los médicos de cabecera de PAMI en el partido de Azul han dejado de cargar recetas de medicamentos y pedidos de insumos para los afiliados, quienes deben dirigirse personalmente a la oficina de PAMI para que las recetas sean cargadas de manera manual.

Si bien desde la UGL XXX no han emitido un comunicado oficial, trascendió que hubo problemas con el sistema de carga y que se garantizará la atención a los jubilados.

Sin embargo, los médicos advierten que el conflicto sigue y que la situación es grave debido a irregularidades en los pagos por parte de PAMI. En este contexto, los profesionales de la salud han tomado medidas de fuerza en reclamo de una solución.

Ante esta situación, consultamos al Dr. Jorge Domínguez sobre la situación de los médicos que atienden por PAMI, y nos comentó que él no está adhiriendo al paro porque considera que solo perjudica a los jubilados. Explicó que, en caso de paro, los pacientes deben gestionar sus recetas de manera manual en el consultorio y luego dirigirse a PAMI para que se las emitan de forma electrónica, lo que genera un trámite engorroso y afecta especialmente a los adultos mayores.

Nos detalló que el principal reclamo de los médicos es la mejora en los pagos. Actualmente, los profesionales que dependen de COCEBA sufren demoras significativas en el cobro de sus consultas en comparación con aquellos que trabajan con PAMI central, quienes reciben sus honorarios casi un mes antes. Además, solicitan un aumento tanto en la cápita como en el valor de las consultas.

Sin embargo, el Dr. Domínguez remarcó que, en su caso, prefiere no adherir al paro para no perjudicar a los jubilados.