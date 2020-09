Bravo: “Nunca recibimos un llamado de Región Sanitaria IX para trabajar en conjunto”

El intendente le expresó al Dr Bravo la necesidad de revisar el minuto a minuto de las acciones por Covid, luego de atravesar una semana compleja en nuestra ciudad.

La reunión de ayer, fue para poder evaluar las decisiones que se deben articular en cada caso concreto, sobre todo porque el sistema de salud se encuentra al límite. Si bien Azul cuenta con un grupo humano que no deja de dar respuesta y de hacer frente a la pandemia, “obviamente nos gustaría contar con 100 camas más y más médicos, pero más allá de eso, el sistema de salud está funcionando y dando respuesta a los vecinos que padecen covid o que tienen síntomas compatibles”, afirmó Bravo.

El secretario expresó la necesidad de trabajar todos juntos, comentó sobre la falta de acompañamiento por parte de actores políticos de la oposición, “todos los médicos están poniendo el hombro en esta situación tan particular” y la comunidad puede colaborar haciendo su parte, cuidándose y evitando los contagios.

“Todos los actores políticos tienen que subirse al barco para combatir la pandemia” expresó al referirse a las últimas publicaciones que han realizado desde el Frente de Todos, concretamente sobre la promoción y gestión de donación de plasma que informó Region Sanitaria IX, y qué indudablemente no se entiende como desconocen que Azul constantemente lleva pacientes recuperados para donar sangre, y ayudar en la recuperación de coronavirus.



Venimos trabajando desde hace muchos meses, como para ver qué Región Sanitaria descubre qué hay que trabajar en la donación, verdaderamente duele mucho, somos una Secretaría de Salud a puertas abiertas, y los teléfonos no suenan haciendo aportes, solo leemos notas que no dicen la verdad, nosotros tenemos la convicción de trabajar por la ciudadanía de Azul sin hacer partidismo político, sentenció Bravo.

En cuanto al tema de los geriátricos, sobre todo el que tiene muchos afiliados de Pami, el secretario explicó que por suerte han encontrado un gran compromiso por parte de los médicos que trabajan en el lugar, aunque se continúa en alerta porque es una población muy vulnerable, se están reforzando las medidas de bioseguridad para cuidar a nuestros abuelos.

La comunidad se puede quedar tranquila que no paramos de trabajar desde hace 7 meses, y lo único que les pedimos es que se cuiden y traten de evitar los contagios, así entre todos atravesamos de la mejor manera posible esta pandemia.