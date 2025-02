El intendente Sombra recorrió el Centro de Atención Primaria N°6

En la oportunidad, el jefe comunal dialogó con el equipo profesional sobre los múltiples servicios que brinda la unidad sanitaria y desde el personal compartieron diferentes experiencias que hacen a la inserción de la misma en la comunidad.

Cabe señalar que dicho CAPS funciona en Rauch Nº 1375, de lunes a viernes, de 7 a 14 (horario de verano) y dispone de las siguientes prestaciones: medicina general, pediatría, atención temprana para el desarrollo infantil, odontología para adultos, odontopediatría, obstetricia, ginecología, psicología, ecografía clínica, ecográfica obstétrica, nutrición, enfermería, vacunación y servicio social.

En ese contexto, el mandatario le entregó un presente a Miriam Cabrera, enfermera comunitaria del efector, pionera de Atención Primaria de la Salud y referente barrial, quien está en proceso jubilatorio. En este sentido, reconoció a Cabrera por sus años de comprometida labor y de dedicación con vocación y le deseo éxitos en esta nueva etapa.

Al respecto, el intendente Sombra destacó que “es fundamental el trabajo que hace el personal de Salud y con la característica que tiene Atención Primaria donde se da una simbiosis con el barrio”.

“Se generan vínculos humanos muy fuertes y es lo que hace a la accesibilidad y a la tranquilidad de la atención medica por parte de la comunidad”- resaltó.

Por su parte, Cabrera, conmovida por el reconocimiento de sus compañeros y autoridades municipales, expresó que “hace treinta y cinco años que trabajo en la Municipalidad. Soy enfermera comunitaria, es decir, que nos involucramos con las familias de los pacientes que vienen”.

“Viene la jubilación y me va a costar muchísimo. Atención Primaria es mi vida. Me llevo el amor de tanta gente, me llevo todo lo bueno y deseo que el CAPS siga adelante como hasta ahora”- manifestó.

La palabra de Atención Primaria

Por su parte, la agente sanitaria Miriam Rodríguez resaltó que “en nuestro CAPS trabajamos en primer lugar con los barrios Urioste y Del Carmen que cuentan con una amplia población pero también con muchos otros. Ponemos el foco, principalmente, en la prevención y promoción de la salud. Nuestra labor es que la gente esté sana a base de controles preventivos para evitar llegar a una patología”.

“Desde Atención Primaria de la Salud también hacemos trabajo comunitario, es decir, ir a las escuela a realizar controles de salud y actividades de promoción sanitaria. También trabajamos en red con las comisiones vecinales, con iglesias, centros de jubilados y realizamos jornadas comunitarias”-agregó.

Asimismo, la nueva enfermera del CAPS N°6, Luciana Pueyrredón reforzó la solicitud a la comunidad de asistir al espacio, realizarse los controles clínicos correspondientes y despejar cualquier duda.