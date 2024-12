Entrega de computadoras a establecimientos educativos

Este mediodía, en la sede de la Jefatura Distrital, se realizó la entrega de 42 computadoras a distintos establecimientos educativos locales. La actividad estuvo encabezada por el intendente Nelson Sombra y el inspector jefe distrital, David Díaz, en el marco del programa provincial Conectar Igualdad Bonaerense.

Las computadoras fueron destinadas a los colegios secundarios N°7, N°12 y su anexo; al Centro Educativo para la Producción Total Nº 31; a la Escuela de Educación Especial N°502 y al Centro de Formación Integral N°1. Además, se anunció que también recibirán equipos las escuelas de Educación Especial N°506 de Cacharí y N°507 de Chillar.

Durante el acto, el intendente Sombra destacó la relevancia de estas acciones y subrayó: “Este tipo de actividades tienen que tener trascendencia porque, si no, no se termina de comprender la importancia de un Estado presente y eficiente. Estas computadoras, que son para los alumnos, son el resultado de la inversión en educación, en este caso, de la provincia de Buenos Aires, a través de las tasas e impuestos de la gente. No hay otra forma; el tema es cómo cada uno lo invierte”.

Sombra también enfatizó el compromiso de la provincia con la educación: “Hoy es la Provincia la que se hace cargo de la desidia nacional y seguimos sosteniendo este tipo de políticas que tienen que ver con la accesibilidad. Podemos hablar de informática y digitalización, pero si no tenemos la herramienta para hacerlo, nos quedamos lejos de lo concreto”. Asimismo, felicitó a los alumnos y al personal administrativo por las gestiones realizadas para concretar esta entrega.

Por su parte, el inspector jefe distrital, David Díaz, agradeció el respaldo del gobierno municipal y destacó: “Esta no es una cuestión que uno tenga que tomar a la ligera. Es muy importante la presencia del Estado provincial en estos tiempos tan complejos porque no deja de ser un aporte fundamental para la educación de hoy”. Además, resaltó: “No hay nada más importante dentro de la escuela que la presencialidad, pero no podemos soslayar la importancia que tiene la utilización de las herramientas tecnológicas”. Foto: Lucas Tedesco