Nicolás Tumminaro deja la Secretaría de Desarrollo Productivo

En las últimas horas, se confirmó la salida de Nicolás Tumminaro de su cargo como secretario de Desarrollo Productivo, Arraigo y Empleo del gobierno municipal de Azul. En diálogo con este medio, Tumminaro abordó los rumores sobre su desvinculación de la gestión liderada por el intendente Nelson Sombra y ofreció detalles sobre su partida.

El exfuncionario explicó que la decisión responde a una “sumatoria de situaciones que complejizaban el funcionamiento de la Secretaría” y reconoció que “hubo alguna dificultad propia de adaptabilidad mía en función de las condiciones de este municipio y mis experiencias anteriores”.

A pesar de su alejamiento, Tumminaro adoptó un tono conciliador, destacando: “Creo que siempre está bueno dar nuevos aires y perspectivas a la gestión, así que enhorabuena. Estoy agradecido por la oportunidad que me ha dado el señor Intendente Municipal, estoy contento por haber sido parte y quedo a disposición siempre para trabajar por Azul”.

Respecto al proceso de transición, aseguró que será llevado a cabo de manera ordenada y sin conflictos: “Quizá se ha planteado en términos de que pasó algo en particular y acá no pasó nada. Las personas somos circunstanciales en la gestión, y esta vez es una de esas”.

Al ser consultado sobre posibles desacuerdos con Sombra en relación al enfoque o el estilo de trabajo de su Secretaría, Tumminaro reconoció: “Quizá ha habido dificultades propias de cohesión política por los estilos o las formas en función de las experiencias que ha tenido cada uno. No hay ningún tema puntual; tiene que ver con una situación integral”.

Finalmente, dejó un mensaje de autocrítica y apertura: “Si no cumplimos las expectativas, está bueno ser humilde y sincero, dar paso a otros liderazgos y seguir aportando desde otro lado”. Foto: Christian Hourqueby