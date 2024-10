Pilotos azuleños listos para el 21° Gran Premio Argentino Histórico 2024

Organizado por el Automóvil Club Argentino (ACA), el 21° Gran Premio Argentino Histórico 2024 se pondrá en marcha el próximo viernes 18 de octubre, con más de 140 vehículos inscriptos que rememorarán los Grandes Premios de Turismo y Ruta. La competencia se extenderá hasta el viernes 25 de octubre, cubriendo un recorrido aproximado de 3.000 kilómetros por Buenos Aires, La Pampa, Neuquén y otras provincias, con largada simbólica en la sede central del ACA, ubicada en Av. del Libertador 1850, Ciudad de Buenos Aires.

Representación de Azul

Nuestra ciudad contará con la participación de tres binomios en la competencia:

Andrés González – Guillermo Abelleira (Fiat 1500 Berlina)

Miguel Quattrocchio – Omar Starnatori (Peugeot 404)

Patricio O'Brien – Fernando Suárez Mir (Fiat 1500 Coupé)

Itinerario del Gran Premio

Viernes 18 de octubre 9:00: Ingreso al Parque Cerrado

12:30: Reunión de pilotos

14:00: Etapa 1 A | ACA Central – Junín (Bs. As.)

Sábado 19 de octubre Etapa 1 B | Junín – Santa Rosa (La Pampa)

Domingo 20 de octubre Etapa 2 | Santa Rosa – Neuquén

Lunes 21 de octubre Etapa 3 | Neuquén – San Martín de los Andes

Martes 22 de octubre Día de descanso en San Martín de los Andes

Miércoles 23 de octubre Etapa 4 | San Martín de los Andes – Neuquén

Jueves 24 de octubre Etapa 5 | Neuquén – Bahía Blanca (Bs. As.)

Viernes 25 de octubre Etapa 6 | Bahía Blanca – Mar del Plata (Bs. As.)

20:30: Ceremonia de entrega de premios

Este evento combina deporte y tradición, evocando la mística de las carreras de antaño, con autos clásicos que recorren rutas emblemáticas de la Argentina. Además de la competencia, se destaca el espíritu de camaradería entre los participantes y la conexión con el público en cada ciudad que atraviesan.