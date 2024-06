Sigue la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2024

Al respecto, los resultados alcanzados, en los últimos días, se detallan a continuación:

- Tenis de mesa PCD: en la categoría 18+ no federados intelectual nivel 11- femenino resultó primera Miñana Ángela.

En 18+ no federados intelectual nivel 11 masculino el podio quedo conformado por 1° Martínez Diego, 2° Chávez Alberto, 3° Hess Juan José, 4° Nazer Nahuel y 5° Draghi Valentín. Mientras que, en sub 18 intelectual 12 a 18 años nivel 11 masculino quedo primero López Valentino, segundo Lara Oscar y tercero Del Valle Sixto.

- Vóley Masculino: resultaron ganadores de la competencia en sub 16 el colegio Inmaculada Concepción y en sub 18 la Escuela Técnica N°2.

En lo que respecta al formato mixto, fueron vencedores los representantes de Chillar.

- Vóley Femenino: el triunfo fue del colegio Mariano Moreno en sub 16 y del colegio Inmaculada Concepción en sub 18.

- Damas: en la categoría Adultos Mayores fue campeón Juan José Marino.

- Ajedrez: Gustavo Godoy consagró el primer puesto de la tabla.

- Handball Masculino: obtuvo el primero puesto en sub 14 la Escuela Media N°3, en sub 16 la Escuela Media N°6 y en sub 18 los representantes del colegio San Cayetano.

- Boccia PCD: el triunfo fue para Ayelén Zapata en BC1, Lilian Barberia en BC2 y Ludmila López en BC4.

Cabe resaltar que aquellas personas que encabezaron los podios en las diferentes disciplinas y categorías, calificaron a la instancia regional del certamen provincial. En este sentido, se recuerda que dicha instancia se llevará adelante en los meses de julio y agosto; en tanto, la etapa interregional en septiembre. Finalmente, la fase final será en Mar del Plata del 27 de octubre al 1 de noviembre.