Comunicado de APDH

A 48 años del inicio de la última dictadura cívico-eclesiástica-militar nos pronunciamos por la Memoria, la Verdad y la Justicia de quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado, práctica de represión y muerte sistematizada del Plan Cóndor.

La persecución, los secuestros, las desapariciones de personas y la apropiación de niño/as nos obligan a reflexionar sobre nuestra tarea histórica, enfatizando vehemente, ¡Nunca más! Al más impío accionar criminal que nuestra existencia nacional produjo, se le debe resaltar la variada complicidad que adscribió a esta y que se exhibe, en la actual coyuntura bajo formas negacionistas, al que fuese el mayor avasallamiento sobre sobre sectores, sociales, políticos y culturales, que no alineados con el proyecto económico y social de país, fueron considerados enemigos y así susceptibles de ser aniquilados.

Cacharí no ha sido una localidad ajena ni aislada de los brutales operativos de secuestro, torturas, vejaciones y muerte, es por eso, que en conjunto, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Grupo Por la Verdad y Memoria, invitan al acto en conmemoración de quienes siguen desaparecidos y en repudio al más violeto proceso político nacional.

Recordaremos a los desaparecidos nacidos en la Localidad, Jorge Álvarez Cícero, Hugo Dardo Montenegro y se hará un particular homenaje a Heraldo Santos Logiurato. Por último, conmemoráremos a Norma Raggio, que cursando su octavo mes de embarazo fue detenida y posteriormente desaparecida, junto a su esposo Raúl Balbuena en Octubre de 1976 en la Peña de Rancho Chara Huinca.

Habrá un emotivo descubrimiento de Mosaico, ronda de feriantes y música en vivo a partir de las 15 horas en Plaza Belgrano.

Invitamos a la comunidad a acercarse.

¡Por quienes no están, Presente!

¡Juicio y castigo a los culpables!

¡Restitución de la identidad de los hijos apropiados nacidos en cautiverio!

¡Ni olvido ni perdón!

¡Cárcel común para los genocidas!

Construir memoria colectiva, buscar verdad y exigir justicia es una necesidad histórica