Conferencia de prensa por Tasa por Servicios Esenciales

El intendente municipal Nelson Sombra informó esta mañana en rueda de prensa, la recaudación del mes de febrero de la Tasa por Servicios Esenciales y el destino que tendrán esos fondos. El mandatario estuvo acompañado por el secretario de Salud y Medio Ambiente Hernán Combessies y el subsecretario de Ingresos Públicos Santiago Uriarte.

En principio, el jefe comunal anunció que durante el mes de febrero se recaudaron 74.895.197 pesos que serán destinados al sistema de salud donde existe un déficit importante respecto a infraestructura. En tal sentido, explicó que se reparará el sistema de gases, oxígeno y aspiración para terapia intensiva y el sector habitacionado del Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos” donde además, se hará el relleno y colocación de piso en la Sala de Radiología. Asimismo se prevé reparar los techos del CAPS N° 9.

Con respecto a la recaudación manifestó que “en febrero es habitual que baje porque al emitir partidas trimestralmente, muchos vecinos y vecinas pagan la totalidad”. En tanto relató que el 43% de los vecinos frentistas abonó la tasa esencial y el 70% de contribuyentes del sector rural pagó la Tasa Vial Rural que es para la reparación y mantenimiento de caminos rurales, 28% de los cuales colaboró con la de servicios esenciales.

Por último el Intendente agradeció a quienes colaboraron con el pago, “pretendemos generar un vínculo de confianza con la sociedad, espero que se fortalezca para entender que todos debemos cooperar y hacer un esfuerzo en un contexto que no es el más adecuado. Tenemos una fortaleza social que lo puede comprender y que cuando empiece a ver logros y avance en las deficiencias que hace mucho tiempo tiene Azul se va a generar y vamos a ir avanzando”-remarcó.

Por otra parte Uriarte se refirió al fallo del juez en lo Contencioso Administrativo de Azul Pablo Quaranta donde se solicita al municipio reducir la tasa sobre inmuebles rurales a la mitad, "alcanza solo a aquellos titulares de inmuebles que pidieron la medida en el Contencioso. Para que una medida como la cautelar tenga efecto se deben cumplir con algunos requisitos y estamos en esa vía”-aclaró.

En tanto, señaló que “en este transcurso del tiempo no hemos visto una significativa cantidad de demandas nuevas”.

Aportes para salud

Por su parte, Combessies detalló que “encontramos la mayoría de las unidades sanitarias y una estructura edilicia con mucho déficit; entonces tenemos que mejorarlas y fortalecerlas para mejorar la atención. Necesitamos mantenimiento, reparación y, en algunos casos, construcción de nuevos espacios y para eso necesitamos ese aporte de la comunidad”.

En tanto recalcó que se proyecta terminar las obras que están inconclusas en el nosocomio local, como la guardia, consultorios externos y finalización de los techos. “Es una inversión importante y seguramente contar con el recurso de la tasa nos dará una posibilidad de poder trabajar en eso”- finalizó.

Vínculo con el Concejo Deliberante

En otro tramo de la conferencia, Sombra analizó el vínculo con el legislativo local respecto a las posturas adoptadas por los ediles en cuanto a la creación de esta tasa. “Son instancias políticas y de coyuntura pero con parte de la oposición venimos trabajando en conjunto por ejemplo, próximamente anunciaremos qué se comprará concretamente con el fondo que proviene del Ministerio de Interior de la Nación”- expresó el jefe comunal.

Y enfatizó que “apelo a la madurez política a la hora de discutir, destruir es muy fácil, siempre el problema es construir. Mientras la crítica sea respetuosa, democrática y propositiva es bienvenida”.

Consultado respecto al destino que se le da a lo recaudado por la Tasa por Servicios Esenciales indicó que “yo tengo previsto dónde van a ir esos fondos y pretendo que el legislativo, que tiene la soberanía de la representación popular, pueda empezar a dar su mirada respecto a dónde es más conveniente afectarlos. Eso no está sucediendo, entonces yo tengo que avanzar no me puedo quedar esperando”. Foto: Lucas Tedesco