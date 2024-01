Se desarrolló esta mañana una conferencia de prensa para abordar distintas temática: aparición del primer caso de dengue en nuestra ciudad y medidas de prevención, tareas realizadas durante el temporal de ayer y el llamado a concurso de direcciones.

Participaron de la rueda de prensa el secretario de Gobierno y Jefatura de Gabinete Ignacio Pallia, el secretario de Salud y Ambiente Hernán Combessies y el secretario de Desarrollo de la Comunidad Juan José Zurro.

En principio Combessies explicó que se notificó ayer un caso de dengue en nuestra ciudad de una persona que ingresó ya contagiada de una provincia del norte del país. En tal sentido indicó que la persona infectada fue aislada y se hace un seguimiento y un bloqueo epidemiológico con la fumigación en el área donde vive esa persona.

“El dengue no se trasmite de persona a persona sino por la picadura de un mosquito. Veníamos haciendo una evaluación junto con Zoonosis sobre qué tipo de mosquito circula en nuestra ciudad y hasta ahora no habían dado mosquitos Aedes Aegypti pero seguimos con esas evaluaciones”, informó.

En tanto remarcó que “lo más importante en estos casos es la identificación de ese foco y la prevención, es la mejor forma de reducir el contagio y evitar la diseminación de la enfermedad. Lo más importante es descacharrizar en los ambientes domiciliarios porque los mosquitos viven en un radio de una cuadra y se crían en el domicilio. Tenemos una campaña de descacharrización donde pasa un camión municipal para juntar cacharros o elementos que se puedan descartar”.

En este punto acotó que “hay que evitar tener recipientes que acumulen líquido, hay que darlos vueltas y cepillar porque el mosquito deja huevos a un centímetro al nivel del agua donde hay agua estancada entonces limpiar bebederos de animales, canaletas; utilizar repelentes para evitar picadura y ropa blanca, tener mosquiteros en los hogares”.

Con respecto a la fumigación indicó que “está desaconsejada desde los protocolos del Ministerio y la Organización Mundial de la Salud porque solamente elimina el mosquito adulto que está volando, una vez que ese insecticida llega al piso ya no tiene más actividad y en realidad genera una resistencia por eso se fumiga únicamente cuando hay una persona con dengue positivo y solo alrededor de su vivienda”.

En relación a los síntomas de la enfermedad explicó que “si una persona tiene un cuadro febril parecido a la gripe con dolor muscular intenso, dolor detrás de los ojos, con alguna manifestación de sangrado debe concurrir a la guardia para ser evaluado y que se le hagan los análisis específicos para dengue”.

En este punto Pallia recalcó que “las condiciones de la municipalidad no permiten dar las respuestas ideales que la situación demanda, por ejemplo para abordar el corte de pasto de los 179 espacios verdes que componen el Partido de Azul se tardaba 10 días, hoy se está tardando 20 días y las lluvias son un factor que no facilitan este trabajo. Pero la comunidad azuleña siempre ha dado muestra de su solidaridad y compromiso y este es un tema que requiere que se participe en ese sentido, así que les pedimos que corten el pasto en su domicilios, que descacharricen y que cumplan las recomendaciones de salud del caso”.

Llamado a concursos

Por otra parte se anunció el próximo llamado a concurso para cubrir la Dirección Médica del Hospital “Dr. Ángel Pintos” y la Dirección de Políticas de Inclusión.

Respecto al cargo para el nosocomio local, Combessies sostuvo que “esta gestión tuvo la decisión de seleccionarlo en forma participativa entre la gente que trabaja en el hospital, lo conoce y que tenga voluntad de trabajar en gestión y de poder cambiarlo. Se van a presentar las bases y condiciones de esta convocatoria durante este mes para poder tener los postulantes y en febrero arrancar con la dirección médica”.

En cuanto a la Dirección de Políticas de Inclusión Zurro expresó que “estará abierta al personal administrativo municipal y quien esté a cargo de la misma abordará y promoverá distintos programas con Provincia y Nación y con instituciones intermedias atendiendo a las oportunidades de las personas con discapacidad. Prontamente estaremos comunicando la fecha y las condiciones”.

Asistencia durante la tormenta

Por último se explicó el trabajo realizado ayer por el área de Desarrollo con la Comunidad luego de la tormenta registrada durante la tarde, “hubo dos casos de voladura de techo en el barrio san Martín de Porres. Nos hicimos presentes en el lugar, se abordó la situación de las dos familias y se están realizando los informes pertinentes para sanear esta situación”. Foto: Lucas Tedesco