El Intendente participó del acto en conmemoración a la lucha de los trabajadores de FANAZUL

Cabe recordar que esta fábrica finalmente fue cerrada por el gobierno del ex presidente Mauricio Macri y esta jornada de reflexión también se realizó ante las medidas anunciadas recientemente por el presidente Javier Milei. Estuvieron presentes autoridades de la fábrica, concejales, representantes gremiales y de instituciones de la comunidad.

Al dirigirse a los presentes el jefe comunal expresó que “es fundamental el rol que asuman, ya sabemos que esto va a pasar, no estamos asustando a nadie no somos irrespetuoso de la democracia pero eso no nos quita el derecho de seguir defendiendo la soberanía nacional porque, más allá de sus puestos de trabajo, no es lo mismo que estos productos lo hagan desde Argentina que desde Israel o Estados Unidos. Necesitamos ser un país fuerte”. Foto: Héctor García