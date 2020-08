Azuleños participaron en torneo online internacional de ajedrez de UTHGRA

El V Torneo de Ajedrez online sub 20 “Día del Niño”, fue organizado por la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) y fiscalizado por la Federación Argentina de este deporte. La actividad reunió a 258 jugadores en línea de las 20 Escuelas Sindicales de Ajedrez, de la Escuela Sierras de Tandil y jugadores provenientes de Chile, Uruguay, Brasil, Ecuador, Paraguay, Guatemala, México, Cuba, Nicaragua, Perú y Colombia.

En tanto, las partidas se realizaron a través de la plataforma Lichess, bajo la coordinación del profesor Héctor Fiori.

La competencia se dividió en categorías sub 10, sub 14 y sub 20 y tuvo un sistema de juego Arena a 90 minutos, modalidad Blitz, cuyo ritmo de reflexión fue de 5 minutos iniciales más 2 segundos de incremento por movimiento realizado.

En lo que respecta a Azul, ocho jugadores tomaron parte del certamen y sus resultados fueron los siguientes: Juan Pedro Godoy ocupó la 20ª posición en sub 20 con 21 puntos; Enzo Zárate finalizó 69° en la misma categoría, Lucas Toledo fue 79° en sub 14, Santino Pentito 88° en sub 20, Santiago Porfiri 128° en sub 20, Nicolás Gorga 168° en sub 10. También participaron Delfina Torrens en sub 14 y Matías Colasso en sub 10.

Cabe subrayar que la ocasión sirvió para festejar el Día de las Infancias de una manera distinta en el contexto de pandemia actual para quienes disfrutan del ajedrez.

Más actividades de la Escuela Municipal de Ajedrez

Por otro lado, la Escuela Municipal de Ajedrez viene desarrollando con frecuencia distintas propuestas en modalidad virtual para continuar con sus actividades.

En este sentido, todos los viernes a las 20 se realiza el torneo local “Escuela de Ajedrez”, con inscripción gratuita y numerosa participación. El mismo se lleva adelante a través de la plataforma Lichess, a un ritmo de 5 minutos más 3 segundos de incremento por jugada.

Asimismo, el pasado lunes 17 de agosto el alumno de la escuela Santino Pentito finalizó segundo en una fecha del torneo Batalla por Equipos Copa Sonora, donde compiten de manera online equipos de distintos países, con un total de 60 participantes.

A su vez, diariamente se organizan torneos online del prix 3 Ciudades, torneo de la liga de Colombia, torneos pertenecientes al Prix del Centro y al prix Mar y Sierras, además de otros organizados por UDOCBA Y UTHGRA a nivel provincial y regional.

Para sumarse a estas actividades, los interesados pueden comunicarse con los profesores Gustavo Godoy y Hérnan Ponce, al teléfono 02281-15466959 o por mail a la dirección [email protected]