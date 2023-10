Sombra cerró su campaña con un gran apoyo de la comunidad

El acto contó con la presencia del cantautor Ignacio Copani, quien había prometido antes de las PASO que si Nelson pasaba a las generales, iba a acompañarlo en el

cierre de campaña cantando sus canciones.

“Nos vienen a decir que no está buena la educación pública, la salud pública; logros y banderas que a la Patria le han llevado decenas de años poder conquistar esas luchas, con los trabajadores, con la comunidad organizada, para que nos vengan a decir que ahora el mercado se va a encargar. Eso se dirime en estas elecciones: si es el Estado o es el mercado quien va a conducir los destinos de nuestra comunidad, el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos" enfatizó Sombra en su discurso.

"También estamos discutiendo si en la Provincia, cuando por décadas no se habían logrado acuerdos paritarios con los trabajadores, hoy tenemos un gobernador que no sólo ha respetado esos acuerdos paritarios, sino que los ha aumentado en porcentuales que nunca se habían visto, para todos los trabajadores. Acá en Azul estamos discutiendo si queremos seguir teniendo los barrios marginados y abandonados, como los tenemos, si queremos tener la salud desordenada y desprestigiada como ocurre hoy, si queremos seguir teniendo una ciudad que no sabe hacia dónde quiere ir. Nosotros nos hemos animado a resolver los problemas. No tenemos mezquindades políticas. Somos conscientes del desafío que nos toca, somos coherentes con nuestras ideas" agregó el candidato a Intendente.

Paralelamente resaltó que "Unión por la Patria ha resuelvo el problema de energía de toda la comunidad. Hoy podemos empezar a proyectarnos como ciudad".

Del mismo modo admitió que "nosotros queremos integrar a todo el pueblo de Azul, no queremos destruir a nadie. Tenemos la responsabilidad de mirar hacia adelante, hacia el futuro. Necesitamos que Azul se pueda proyectar en la región, en la provincia. Tenemos todo para hacerlo” concluyó. Prensa Unión por la patria