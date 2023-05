Marcela Martínez obtuvo el 4to puesto en Aguas Abiertas

La deportista Marcela Martínez manifestó que “más allá de los puestos creo que es importante valorar el sentido de las prácticas acuáticas para la vida misma”.

La azuleña quedó en 4to puesto de 18 competidores en su categoría.

El evento de Aguas Abierta se disputó los días 29 y 30 de abril en Las Grutas Río Negro con la consigna de campeonato NAF.

“Estoy Feliz de haber cumplido un nuevo desafío en este magnífico deporte de interacción con el medio natural y de superación de una misma” afirmó Marcela.

La deportista agregó “Nadamos aproximadamente 260 personas. Cada uno sabe sus propias posibilidades o limitaciones. En mi caso está vez me animé a una distancia de 2 km, con el agua a 10 grados y acá estoy feliz no solo por nadar, sumar experiencias sino por conocer bellas personas en cada recorrido, y es esto lo que me llevo en cada viaje”.