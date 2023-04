Comunicado de la Cooperativa Azul Construye

Desde nuestra Cooperativa vamos a estar acompañado la iniciativa de los vecinos de "Chacra de Bruno y Socoa " este jueves 27 a las 9:30 horas en el Veredón Municipal.

Creemos que es una temática a la que no se le viene dando respuesta desde hace mucho tiempo, no solo con los servicios si no también con la producción de suelo urbano y la construcción de nuevas viviendas para Azul.

Las y los vecinos de Azul están viviendo situaciones críticas con respecto al tema debido a la desidia del Estado. En Azul existen más de siete asentamientos en los cuales se vive en condiciones infrahumanas, los servicios no llegan y el municipio tiene una única respuesta "no hay fondos para llevar adelante los proyectos".

Después de siete años y medio de gestión creemos que es hora de que el Estado municipal empiece a dar explicaciones sobre el tema. Convocamos a todas las organizaciones sociales y políticas a que acompañen la iniciativa de las y los vecinos de Azul. Prensa Azul Construye Bernardo Sassano