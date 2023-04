La Escuela Municipal de Hockey participó de un encuentro de hockey infantil

La jornada, que fue masiva en las dos categorías menores, se llevó a cabo en instalaciones del club de Avenida Pellegrini y contó con la presencia también de equipos de Alumni Azuleño, Azul Rugby, Unión Azuleña, Comedor Luz y Esperanza y la entidad organizadora.

En primer lugar, se jugó sub10 con partidos amistosos de 5 vs 5, luego sub8 en modalidad 3 vs 3 y finalmente en sub12 los cotejos fueron 7 vs 7. En esta última categoría participaron solamente Remo y la Escuela Municipal, con dos equipos de damas y uno de caballeros cada uno

Asimismo, al finalizar los partidos de cada categoría, el club local dispuso de un tercer tiempo para celebrar el compañerismo entre los jugadores y las jugadoras de los distintos equipos.