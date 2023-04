Muestra “Necesitada de magia”

La exposición –que cuenta con la curaduría de Santiago Villanueva- reúne producciones desde los años noventa hasta la actualidad, trabajando entre los bordes de obra de arte y la artesanía.

La actividad incluye una instancia previa, ya que el viernes 14 a las 17 en el Parque Municipal -en el sector de la Isla de los Poetas- se realizará un festival de poesía –coordinado por Fran Bariffi- con foco en los escritos de Laguna, quien trabaja la denominada Literatura del Yo.

Acerca de la artista

Laguna nació en Hurlingham, provincia de Buenos Aires en 1972. Artista de gran influencia en Argentina, su práctica abarca las artes visuales, la literatura, la gestión cultural y la práctica social. Comenzó a exhibir en el Centro Cultural Rojas en 1994. En 2001, cofundó Belleza y Felicidad, un espacio de exhibición y de encuentro que marcó un hito en el desarrollo del arte en Buenos Aires durante los primeros años 2000.

En su trayectoria ha organizado más de doscientas muestras de arte y una editorial. Luego trasladó Belleza y Felicidad a Villa Fiorito, donde hace más de una década viene desarrollando un programa de arte para niños y un centro de activismo feminista a través de proyectos artísticos. Además, creó y gestionó una serie de espacios de arte independientes, entre ellos, Tu Rito, Agatha Costure y El Universo son algunos.

Ha publicado nueve libros y el próximo saldrá bajo el sello editorial Random House. Entre sus exhibiciones más recientes se encuentran Fernanda Laguna: As Everybody (Como Todo el Mundo) en el Institute for Contemporary Art, Virginia Commonwealth University (2020); Historia universal de la infamia en Los Ángeles County Museum of Art (2017); la Bienal Site Santa Fe, NM, USA (2018) y Take me, I’m Yours en Villa Medici, Roma. En febrero de 2022 presentará una muestra en The Drawing Center, New York.

Sus obras se encuentran en las colecciones del Museo Guggenheim New York; Centro de Arte Museo Reina Sofía (a través de donación de la colección Patricia Phelps de Cisneros, New York); CA2M, Madrid; Museo de Arte Moderno de Buenos Aires; Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA); Museo Rufino Tamayo, México; Colección Jorge Pérez, Miami y numerosas colecciones privadas. Recientemente el MoMA Museo de Arte Moderno de Nueva York adquirió veinticinco dibujos de la serie Dibujos Moleskine que integrarán su colección.